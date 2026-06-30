Đeo mặt nạ phục kích giữa đêm cướp xe máy, 4 đối tượng bị bắt giữ ở Bắc Ninh

Ngày 30/6, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm điều tra, làm rõ 4 đối tượng có hành vi đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa người dân để cướp tài sản là 1 xe mô tô Honda Vision đã qua sử dụng, trị giá khoảng 26,5 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26/6, tại thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm. Nạn nhân bị nhóm đối tượng cướp xe là anh Đặng Anh Dương (sinh năm 2008, trú tại thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa).

Nhóm 4 thiếu niên mang hung khí, đeo mặt nạ cướp xe máy tại xã Xuân Cẩm

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phân công một người đứng ven đường, khi phát hiện anh Dương điều khiển xe máy đi một mình đã xin đi nhờ. Sau khi lên xe, đối tượng điều nạn nhân đến khu vực vắng vẻ, tạo điều kiện cho đồng bọn đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa, khống chế và cướp xe máy.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng mang chiếc xe cướp được đi bán với giá hơn 6 triệu đồng rồi chia nhau.

Tiếp nhận tin báo trong đêm, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm vụ cướp.

Đến ngày 28/6, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ nhóm đối tượng gây án và đề xuất tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng tham gia vụ cướp gồm: Nguyễn Quang Huy (sinh ngày 6/9/2010), Nguyễn Văn Tuấn (sinh ngày 6/12/2009), cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Cẩm; Trần Đức Trưởng (sinh ngày 18/9/2009), trú tại thôn Mã Quần, xã Xuân Cẩm và Nguyễn Văn Dũng (sinh ngày 8/11/2008), trú tại thôn Đông, xã Hiệp Hòa.

Dao và mặt nạ nhóm đối tượng sử dụng đe dọa nạn nhân để cướp xe

Thông tin từ cơ quan công an, 4 đối tượng đều đã nghỉ học, thuộc diện thanh, thiếu niên chưa ngoan. Sau khi bán chiếc xe cướp được, các đối tượng chia nhau số tiền hơn 6 triệu đồng và cơ bản đã tiêu xài hết trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ các vật chứng gồm chiếc xe máy bị cướp, 1 con dao và chiếc mặt nạ mà các đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.