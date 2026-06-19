Cựu chủ tịch phường ở Hà Nội nhận tiền bỏ qua sai phạm xây dựng lĩnh án

Hôm nay (19/6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với nhóm cựu cán bộ trật tự xây dựng đô thị nhận tiền 'bảo kê' sai phạm

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị (QLTTXDĐT) quận Hoàng Mai cũ) 7 năm 9 tháng tù; Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ) 7 năm 6 tháng tù; Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ) 7 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội QLTTXDĐT quận Hoàng Mai cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội QLTTXDĐT quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội QLTTXDĐT quận Hoàng Mai cũ) nhận mức án từ 30 - 36 tháng tù treo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm mở hồi tháng 4.

Theo cáo trạng, Trần Văn Quân - cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo Quân đã nộp lại số tiền là 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Vũ Diễm - cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Thanh Tùng - cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo Tùng đã nộp lại số tiền là 400 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Cát Sự - cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 370 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo Sự đã nộp lại số tiền là 30 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Nhã - cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 350 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo Nhã đã nộp lại số tiền là 300 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thủy - cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 250 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 30 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo Thủy đã nộp lại số tiền là 110 triệu đồng.

Cơ quan công tố cho hay, bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì khai nhận, bị cáo giao cho Quân phụ trách Tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Tùng có được Diễm và Quân báo cáo về việc Quân nhận tiền của bà Mai Thị Chung, ông Vương Đức Hiệp, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Vũ Xuân Trường và ông Lê Văn Đàm. Trong vụ án này, cựu Chủ tịch Đặng Thanh Tùng được hưởng lợi 60 triệu đồng.