Những lần bị xử phạt tù của Tuấn 'Thần đèn'

Mánh khóe của "trùm" giang hồ xứ Thanh

Chiều 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan. Trong số các bị can, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần đèn") cùng 3 đối tượng khác bị khởi tố về hai tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ, Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, tại mỏ đất nằm trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn khai báo, công suất của mỏ đất ở xã Tượng Sơn được cấp phép khai thác là 400.000m3/ năm nhưng Tuấn đã cho khai thác lên 700.000m3/ năm, vượt gần gấp đôi công suất cho phép. Tuấn lý giải do bản thân chưa hiểu biết về pháp luật nên dẫn đến sai phạm. Nguyễn Anh Tuấn còn biện minh, bản thân nghĩ mỏ của mình được cấp phép khai thác khoảng 1,7 triệu khối trong 5 năm, nếu khai thác hết số được cho phép thì đóng cửa mỏ. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn cũng thừa nhận, quá trình khai bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/ m3 nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/ m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/ m3.

Liên quan vụ án trên, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ để xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Chân dung "đại ca" xứ Thanh

Tuấn "Thần đèn" đã nhiều lần đi tù. Thế nhưng sau khi chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, Tuấn lại "ngựa quen đường cũ".

Năm 2014, Tuấn cho ông Bùi Hữu Thược - Giám đốc Công ty Sao Khuê (trụ sở tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) vay số tiền 2 tỷ đồng nhưng tính lãi “cắt cổ” lên tới 8 tỷ đồng, khiến ông Thược mất khả năng chi trả. Sau đó, Tuấn và đàn em đến uy hiếp, đánh người gây thương tích. Với hành vi trên, Tuấn bị Công an Thanh Hóa bắt giữ, khởi tố bị can và bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù.

Sau khi ra tù một thời gian ngắn, vào đêm 18-3-2019, người dân tại khu vực cầu Đông Hương, đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) kinh hoàng chứng kiến cảnh hàng chục người rượt đuổi trên phố và dùng súng bắn nhau. Vụ việc dù không có thiệt hại về người nhưng mang tính chất nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định do có mâu thuẫn từ trước, Tuấn chỉ đạo "đàn em" tìm đánh, nổ nhiều phát súng thị uy nhóm của Lê Quang Cường (Cường "gấu"). Sau khi gây án, Tuấn "Thần đèn" cùng đàn em bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Tuấn "thần đèn" về tội “gây rối trật tự công cộng”. Với tội danh trên, Tuấn “thần đèn” tiếp tục vào tù với thời gian 10 tháng tù giam.

Không dừng lại ở đó, cứ mỗi lần ra tù Tuấn "Thần đèn" và đồng bọn tiếp tục các hoạt động phi pháp như can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương. Đặc biệt, Tuấn lấn sân sang lĩnh vực khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác, đối tượng liền chỉ đạo "đàn em" đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh các mỏ. Bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu, buộc các chủ mỏ phải sang nhượng lại cho chúng. Nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng liền bị "đàn em" của Tuấn đến đe dọa, phá máy móc không để làm ăn...