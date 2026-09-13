Cắt cổ người anh bà con do bị chửi thề trong cuộc nhậu

Sáng 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Phạm Văn Phúc (SN 1993, tổ 4, ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Phạm Văn Phúc.

Trước đó, ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an xã Đông Hưng về vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đông Hưng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định, Phúc và Phạm Đức Cai (SN 1980, là bà con chú bác ruột), hai người sinh sống nhà kế với nhau. Khi nhậu say thì Cai thường gây chuyện chửi Phúc nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án.

Đến khoảng 14h30 ngày 9/9, sau khi đã uống rượu bia, Cai đi đến đứng trước cửa nhà của Phúc, chửi thề. Lúc này, Phúc đang nằm nghỉ trong nhà, nghe tiếng Cai chửi mình nên đi ra hỏi lý do. Hai người xông vào đánh nhau.

Phúc chạy vào nhà bếp lấy một cây dao để chém Cai. Khi chạy ra phía trước nhà, Phúc đẩy Cai té ngửa trên nền xi măng, sau đó cầm cây dao cắt vào cổ của Cai nhiều lần, làm Cai bị thương vùng cổ họng. Sau khi gây án, Phúc ném bỏ cây dao tại hiện trường rồi đến cơ quan Công an đầu thú.

Cai được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, hiện đã được phẫu thuật qua cơn nguy kịch.