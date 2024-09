Tên nghiện dã tâm và cái chết bí ẩn của cháu bé 7 tháng tuổi (P1): Chiếc ba lô ven sông

Trưa ngày 8/11/2021, người phụ nữ tên Mỹ tìm đến Công an thành phố Châu Đốc với vẻ mặt thất thần. Chị này cho biết con gái mình mới 7 tháng tuổi đã tử vong bất thường nhiều ngày trước đó. Sau khi con chết, Mỹ đã để thi thể vào chiếc ba lô rồi chôn ở mép sông gần công viên 30/4.

Việc Mỹ trình báo ban đầu khiến công an khá bối rối, bởi lẽ Mỹ là đối tượng nằm trong diện quản lý về ma túy, có thâm niên sử dụng chất cấm này từ khá lâu. Theo chỉ dẫn của Mỹ, tại mép sông bên cạnh công viên, công an tìm thấy chiếc ba lô mầu đen được chôn hời hợt dưới lớp bùn, cát mỏng, bên trong là thi thể một cháu bé đang phân hủy.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Châu Đốc lập tức báo cáo về Công an tỉnh An Giang để cử lực lượng khám nghiệm xuống hiện trường.

Vào thời điểm này, công an xác định cháu bé đã tử vong được 5 đến 6 ngày. Trên cơ thể, công an phát hiện có vào dấu vết bầm tím, tuy nhiên ban đầu chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn tới việc cháu bé tử vong.

Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành, các bác sĩ pháp y nhận thấy nội tạng của cháu bé có dấu hiệu xung huyết. Như thế, mối nghi ngờ về việc nạn nhân bị sát hại được hình thành. Các căn cứ khoa học bước đầu chỉ ra rằng cái chết của cháu bé là do người khác gây nên.

Do mẹ nạn nhân là người có tiền sử sử dụng ma túy, vì thế ban đầu cơ quan công an cũng đặt ra một số giả thuyết xung quanh Mỹ. Tuy nhiên, về sau những biểu hiện cũng như lời khai của Mỹ cho thấy người phụ nữ này hoàn toàn không biết được vì sao con mình tử vong.

Qua xác minh, công an được biết thời gian gần đây Mỹ có chung sống như vợ chồng với một đối tượng tên Hoàng. Hoàng là kẻ nghiện ma túy nặng, lại mới ra tù. Đây cũng là đối tượng nằm trong diện quản lý của công an địa phương. Các thông tin cho thấy, Mỹ, Hoàng và một đối tượng khác thường xuyên về căn nhà của Mỹ để sử dụng ma túy. Điều này được vài hàng xóm "chứng thực". Như vậy, rất có thể cái chết của con gái Mỹ có liên quan đến những người này.

Ban đầu, Mỹ khai rất nhỏ giọt bởi lẽ chị ta chỉ có những nghi ngờ, thêm vào đó dường như Mỹ bị một áp lực nào đó khiến không dám "mở mồm". Tuy nhiên, được sự động viên khéo léo của công an, Mỹ mới cho biết đang nghi người tình của mình là Hoàng có liên quan tới cái chết của con gái.

Một tổ trinh sát khác báo về, qua rà soát thông tin tại khu vực nhà Mỹ, các anh được người dân cho hay Hoàng nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé là con riêng của Mỹ. Những dữ liệu này cho thấy manh mối của vụ án đều tập trung về đối tượng tên Hoàng.

Mỹ cho hay, vào ngày con gái tử vong, Mỹ ra ngoài sau khi sử dụng ma túy cùng Hoàng và một đối tượng khác. Khi về tới nhà, thấy con đã chết, Mỹ hỏi thì Hoàng nói cháu bé bị sốt, gã đã vắt chanh vào miệng nhằm "hạ nhiệt" nhưng lại dẫn tới việc cháu tử vong.

Dù nghi ngờ lý do Hoàng đưa ra nhưng vì bị đối tượng đánh đập, dọa nạt nên Mỹ không dám nói. Lúc này, Hoàng đề nghị cho cháu bé vào ba lô để đi thiêu. Mỹ không đồng ý. Sau cùng Hoàng nói sẽ đem ra bờ sông để chôn. Mỹ chấp nhận với tính toán sẽ tìm cơ hội để báo công an.

Tất nhiên, lời khai của Mỹ mới chỉ là một căn cứ. Việc Hoàng có phải hung thủ gây ra cái chết thương tâm của con gái Mỹ hay không thì lại cần phải có căn cứ pháp lý vững chắc. Một loạt các câu hỏi được đặt ra đối với Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang.

