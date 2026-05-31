Bộ xương người mắc kẹt trên gành đá ở Cam Ranh

Ngày 31/5, Công an phường Bắc Cam Ranh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân được phát hiện tại Bãi Ngắn.

Trước đó, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá gần biển ở Bãi Ngắn thì phát hiện bộ xương người mắc kẹt giữa các tảng đá. Xung quanh có nhiều mảnh vải đã phai màu, mục nát. Khu vực này khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới. Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Khu vực phát hiện bộ xương. Ảnh: Minh Khuê