Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Bộ xương người mắc kẹt trên gành đá ở Cam Ranh

Sự kiện: Tin pháp luật

Khánh Hòa - Cảnh sát điều tra vụ thi thể nam giới phân hủy chỉ còn bộ xương, được người dân phát hiện tại khu vực gành đá ven biển ở phường Bắc Cam Ranh.

Ngày 31/5, Công an phường Bắc Cam Ranh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân được phát hiện tại Bãi Ngắn.

Trước đó, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá gần biển ở Bãi Ngắn thì phát hiện bộ xương người mắc kẹt giữa các tảng đá. Xung quanh có nhiều mảnh vải đã phai màu, mục nát. Khu vực này khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới. Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Khu vực phát hiện bộ xương. Ảnh: Minh Khuê

Khu vực phát hiện bộ xương. Ảnh: Minh Khuê

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc sau khi nhắn tin, chuyển tiền cho vợ
Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc sau khi nhắn tin, chuyển tiền cho vợ

Sau gần hai ngày mất liên lạc, người đàn ông ở xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Trước đó,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bùi Toàn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/05/2026 16:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN