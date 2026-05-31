Bộ xương người mắc kẹt trên gành đá ở Cam Ranh
Khánh Hòa - Cảnh sát điều tra vụ thi thể nam giới phân hủy chỉ còn bộ xương, được người dân phát hiện tại khu vực gành đá ven biển ở phường Bắc Cam Ranh.
Ngày 31/5, Công an phường Bắc Cam Ranh phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân được phát hiện tại Bãi Ngắn.
Trước đó, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá gần biển ở Bãi Ngắn thì phát hiện bộ xương người mắc kẹt giữa các tảng đá. Xung quanh có nhiều mảnh vải đã phai màu, mục nát. Khu vực này khá hẻo lánh, ít người qua lại.
Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới. Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.
Khu vực phát hiện bộ xương. Ảnh: Minh Khuê
Sau gần hai ngày mất liên lạc, người đàn ông ở xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Trước đó,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/05/2026 16:52 PM (GMT+7)