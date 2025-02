Bình Dương: Đến thăm, chồng phát hiện vợ cũ và con 8 tuổi tử vong bất thường

Ngày 22-2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Bến Cát đang điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, TP Bến Cát).

Nạn nhân là chị Lê Thị T (42 tuổi) và người con là Trương Quang P (8 tuổi).

Khu vực hiện trường bị phong tỏa.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, sáng cùng ngày, chồng cũ chị T đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T cùng con trai đã tử vong bên trong ngôi nhà.

Chị T tử vong trên giường (không mặc quần áo), còn cháu P nằm dưới nền nhà.

Bước đầu mọi người nghi rằng hai nạn nhân có thể đã bị sát hại.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Hiện tại, lực lượng công an đang lấy lời khai người chồng và những người hàng xóm để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, chị T và chồng đã li hôn từ tháng 8-2024.