Bắt nhóm đối tượng 'săn' ô tô trong đêm, chơi trò 'xe túi mù'

Khoảng 7h ngày 17-7, anh H (trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) ra chiếc Hyundai SantaFe đỗ trước cửa nhà để đi làm thì phát hiện nhiều vị trí kính xe bị đập phá. Kiểm tra bên trong, anh H phát hiện tất cả các tài sản có giá trị trên xe đều "không cánh mà bay", gồm một laptop, một bộ Flycam và ba lô đựng 3 chiếc vợt Pickleball... Ngay sau đó, anh H đến Công an phường Việt Hưng trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phối hợp Công an phường Việt Hưng tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, trích xuất camera và tổ chức truy xét.

Ba đối tượng trong vụ án

Từ những dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng hoạt động theo phương thức khá bài bản. Chúng thường lựa chọn ban đêm, khi ô tô đỗ trước nhà hoặc ven đường không có người trông coi để tiếp cận. Các đối tượng bịt mặt, chở nhau bằng xe máy; một người trực tiếp phá kính, lấy tài sản, người còn lại đứng ngoài cảnh giới. Gây án xong, chúng nhanh chóng tẩu thoát, đưa tài sản đến nơi vắng để kiểm tra, chia nhau hoặc tìm cách tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ Nguyễn Đức Châu (SN 2001), trú tại Khu phố Lộc Thành, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thành Tuyên (SN 1998), trú tại TDP Vạn An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Đức Trung (SN 1984), trú tại Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội là nhóm đối tượng liên quan đến các vụ trộm.

Hiện trường một chiếc xe ô tô bị nhóm đối tượng 'săn' ô tô trong đêm

Theo lời khai, trong vụ thứ nhất, Châu và Trung đã cùng nhau phá kính chiếc Hyundai SantaFe của anh H, lấy đi số tài sản bên trong.

Không dừng lại, ngày 21-7, Châu tiếp tục rủ Tuyên đi “săn” ô tô. Mục tiêu lần này là chiếc Toyota LandCruiser Prado đỗ trước nhà tại phường Việt Hưng.

Sau khi phá kính, hai đối tượng lấy một bộ loa trị giá khoảng 8 triệu và một đôi giày Nike rồi nhanh chóng rời khỏi địa bàn, cùng di chuyển về Thanh Hóa.

Hiện trường chiếc xe ô tô bị nhóm đối tượng phá kính, trộm cắp tài sản

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau quá trình truy xét, ngày 22-8, chỉ 5 ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Việt Hưng xác định Châu đang thuê phòng tại một khách sạn ở phường Đào Duy Từ (tỉnh Thanh Hóa). CAP Việt Hưng đã phối hợp Công an phường Đào Duy Từ kiểm tra nơi lưu trú, thu giữ các tang vật mà nhóm đối tượng này lấy từ chiếc Toyota LandCruiser, chưa kịp tẩu tán.

Từ lời khai của Châu, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập Tuyên và Trung. Cả hai đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn. Trong đó, Tuyên từng bị TAND TP Bắc Ninh xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Các vị trí tẩu tán tài sản sau khi trộm cắp của nhóm đối tượng

Mở rộng điều tra, Công an phường Việt Hưng đã làm rõ, ngoài 2 vụ gây ra trên địa bàn, nhóm đối tượng này còn gây ra ít nhất 5 vụ tương tự ở các phường khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, 3 đối tượng trong vụ án không cùng một địa bàn cư trú, không quen thân nhau từ trước. Chỉ qua các hội, nhóm trên không gian mạng, trong đó có những nhóm mang nội dung kiểu “túng quá làm liều”, các đối tượng quen biết, kết nối rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Không có công việc ổn định, sống lang bạt khắp nơi, các đối tượng dễ dàng di chuyển giữa nhiều địa phương để tìm “mục tiêu” gây án.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng thường nhằm vào những chiếc ô tô đỗ ven đường, trên vỉa hè hoặc trước cửa nhà dân nhưng không có người trông giữ. Đây là những “mục tiêu” được chúng đánh giá dễ tiếp cận, nhất là vào ban đêm khi chủ phương tiện đã rời xe, khu vực xung quanh vắng người.

Sau khi quan sát, nếu phát hiện bên trong xe có tài sản, các đối tượng lập tức áp sát. Một người dùng dụng cụ phá kính, nhanh chóng mở cửa xe và “khoắng” tài sản; người còn lại đứng ngoài cảnh giới, theo dõi động tĩnh. Toàn bộ quá trình được thực hiện trong thời gian ngắn, sau đó chúng lên xe máy tẩu thoát. Việc lựa chọn những phương tiện đỗ tại nơi thiếu người trông giữ giúp các đối tượng hạn chế nguy cơ bị phát hiện, đồng thời dễ dàng tiếp tục di chuyển sang địa bàn khác để tìm “con mồi” mới.

Vết kính ô tô bị nhóm đối tượng phá hỏng để trộm cắp tài sản bên trong

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Châu, Nguyễn Thành Tuyên và Nguyễn Đức Trung về các hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Công an phường Việt Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Vụ án là lời cảnh báo đối với chủ phương tiện: không nên để laptop, thiết bị điện tử, túi xách và tài sản có giá trị trong ô tô qua đêm, ngay cả khi xe được đỗ trước cửa nhà. Chỉ một phút sơ hở cũng có thể biến chiếc xe thành “mục tiêu” của những kẻ chuyên “săn” tài sản trong đêm.