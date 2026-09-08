Bắt Nguyễn Ngọc Trung có nhiều tiền án, dùng dao rọc giấy đâm ‘tình địch’

Ngày 8/9, Công an xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) thông tin, thừa ủy quyền Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đắk Lắk, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung (36 tuổi, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân).

Trung bị bắt do có hành vi dùng dao đâm "tình địch" trọng thương, xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông tình ái.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Trung và anh T. (30 tuổi, thôn Long Bình, Đồng Xuân) cùng thích và yêu một cô gái nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Cho rằng "tình địch" đã lên mạng xã hội nói không tốt về mình nên khi phát hiện anh T. đang ở một quán spa trên địa bàn xã Đồng Xuân, Trung lập tức cầm dao rọc giấy đi tìm gặp anh T.

Đối tượng Trung đã bị bắt do dùng dao đâm “tình địch”. Ảnh: SĐ.

Khi đến nơi, Trung phát hiện anh T. cùng cô gái Trung yêu đều đang ở tầng 1 của quán nên lao vào đánh anh T. Sau đó, Trung rút dao rọc giấy đâm nhiều nhát vào vùng đầu anh T. khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trung từng có 7 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.