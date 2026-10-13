Bắt Lã Minh Hồng do tạo đơn hàng ảo để lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Minh Hồng. Ảnh: CALĐ.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Minh Hồng (SN 1983, ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2023, Lã Minh Hồng chủ động liên hệ, rủ một số người quen tại Lâm Đồng góp vốn để Hồng buôn bán hồng giòn, hạt mắc ca và các mặt hàng đặc sản Đà Lạt; lợi nhuận được chia theo từng đơn hàng. Việc thỏa thuận chủ yếu thực hiện qua điện thoại, tin nhắn Zalo. Tiền góp vốn được chuyển khoản hoặc giao trực tiếp cho Hồng, không lập văn bản ghi nhận.

Thời gian đầu, Hồng thanh toán đầy đủ tiền gốc và tiền lãi cho những người góp vốn để tạo niềm tin. Từ tháng 10/2023, Hồng bắt đầu đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền như không có đơn hàng nhưng báo có đơn hàng; đơn hàng nhỏ thì báo là đơn hàng lớn, cần nhiều vốn để đặt cọc cho chủ vườn, chủ hàng.

Để những người góp vốn tin tưởng, Hồng tự tạo hình ảnh tin nhắn giả giữa mình với khách hàng đặt mua hàng tấn hồng treo gió, hàng nghìn bộ sản phẩm từ trái hồng. Đồng thời, Hồng còn làm giả hợp đồng bán quả hồng với khối lượng lớn cho một siêu thị rồi gửi hình ảnh qua Zalo cho người góp vốn. Số tiền nhận được, Hồng không dùng để mua bán hàng hóa mà chuyển trả gốc, lãi cho những người góp vốn khác theo hình thức lấy tiền người sau trả cho người trước và chi tiêu cá nhân.

Khi chuyển tiền, Hồng còn ghi nội dung chuyển khoản là tiền đặt cọc, tiền thanh toán của các đơn hàng không có thật để người nhận tin rằng việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn trên, Hồng đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 người bị hại. Sau khi chiếm đoạt tiền, Hồng bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung lực lượng xác minh, điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ. Tại cơ quan điều tra, Hồng đã khai nhận hành vi của mình.