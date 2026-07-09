Bắt giam tên trộm khoả thân mỗi khi đi “ăn hàng” ở Cà Mau

Ngày 9/7, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Trần Thanh Kha (ngụ ấp Cái Tràm B, xã Hoà Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời bàn giao Kha cùng tang vật cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh Kha (ngụ ấp Cái Tràm B, xã Hoà Bình - áo đen) bị bắt về hành vi Trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an Cà Mau

Trước đó, Công an xã Hoà Bình phát hiện trên địa bàn các xã, phường giáp ranh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, kẻ gian lợi dụng đêm tối để “hành nghề”.

Đặc biệt là mỗi khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng không mặc quần áo, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Hoà Bình xác định Trần Văn Kha chính là tên trộm khoả thân nên tiến hành bắt giữ, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi trộm cắp của Kha.

Làm việc với cảnh sát, bước đầu Kha quanh co, không thừa nhận hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cảnh sát đưa ra, Kha đã cuối đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.