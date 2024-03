9X lập sới đánh bạc trong rừng sâu

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa vừa triệt xoá điểm đánh bạc lớn tại khu vực đồi núi Gò Can, bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có nhiều chị em phụ nữ tham gia.