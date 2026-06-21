Vụ án mạng ở Bắc Ninh: Nghi phạm đã chết, ai bồi thường cho gia đình nạn nhân?

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người tử vong tại Bắc Ninh, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) nhận định đây là vụ cuồng sát có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật khi dùng hung khí tấn công nhiều người trong cùng một gia đình, khiến nhiều nạn nhân thương vong.

"Tuy nhiên, việc đối tượng tự sát sau khi gây án sẽ gây khó khăn nhất định cho cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ toàn bộ diễn biến, động cơ cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc", luật sư Cường cho biết.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng ở Bắc Ninh. Ảnh: T.D

Theo phân tích của vị luật sư, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cơ quan công an vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả điều tra xác định người thực hiện hành vi phạm tội duy nhất đã chết và không có đồng phạm hay người liên quan khác, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

"Về nguyên tắc, pháp luật tố tụng hình sự chỉ xử lý trách nhiệm hình sự đối với người còn sống. Nếu trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử mà người phạm tội đã chết và không có đồng phạm thì vụ án sẽ được đình chỉ theo quy định", luật sư Cường phân tích.

Mặc dù trách nhiệm hình sự không còn được đặt ra trong trường hợp nghi phạm duy nhất tử vong, song trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự vẫn có thể phát sinh. Theo quy định của pháp luật, nếu người gây án có tài sản để lại thì những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản được hưởng.

Khoản bồi thường sẽ bao gồm chi phí cứu chữa cho các nạn nhân trước khi tử vong, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng (nếu có) và khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho thân nhân người bị hại.

Nghi phạm chốt cửa bên trong khi gây án, người dân phải đập cửa để vào nhà đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: T.D

Cũng theo luật sư Cường, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, dẫn đến hậu quả đau lòng. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc một số người trẻ thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, không biết cách giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm, đồng thời có nhận thức pháp luật hạn chế.

"Những người nóng nảy, ích kỷ, thiếu kỹ năng sống và coi thường pháp luật rất dễ thực hiện các hành vi nguy hiểm khi rơi vào trạng thái kích động. Vì vậy, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả", luật sư Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cũng cho rằng gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. Đồng thời, mọi người cần phát hiện sớm các biểu hiện bất thường về tâm lý, hành vi bạo lực để có biện pháp ngăn chặn.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị Tuyên chém gồm chị N.T.N.; cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.); cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.).

Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát.

Vụ việc đã khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Riêng cháu N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.