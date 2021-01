Gặp bé gái 14 tuổi sau đám cưới, thanh niên xin Facebook rồi gây chuyện “tày trời”

Thứ Năm, ngày 14/01/2021 15:30 PM (GMT+7)

Sau khi dự đám cưới, Ba trở về nhà và gặp cháu S trên đường. Đối tượng lập tức tiến tới xin Facebook làm quen, tán tỉnh và đi quá giới hạn với bạn gái nhí.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Triệu A Ba.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu A Ba (SN 1999, trú tại thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”

Theo kết luận điều tra, tối 22/11/2020, Ba đi dự đám cưới tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc rồi trở về nhà. Trên đường về, Ba (tên gọi khác là Điệp) gặp cháu T.T.S (SN 2006, trú tại xã Đồn Đạc).

Sau đó, Ba tiến tới làm quen, xin Facebook của S., rồi cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện với nhau. Qua một thời gian ngắn, cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Quá trình quen nhau Ba đã gây chuyện “tày trời” khi nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái nhí.

Sự việc nhanh chóng bị gia đình cháu S. phát hiện và trình báo tới cơ quan công an.

Nguồn: http://danviet.vn/gap-be-gai-14-tuoi-sau-dam-cuoi-thanh-nien-xin-facebook-roi-gay-chuyen-tay-tro...Nguồn: http://danviet.vn/gap-be-gai-14-tuoi-sau-dam-cuoi-thanh-nien-xin-facebook-roi-gay-chuyen-tay-troi-50202114115303935.htm