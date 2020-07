"Yêu râu xanh" dâm ô bé gái 12 tuổi tại nghĩa trang

"Yêu râu xanh" dâm ô bé gái 12 tuổi tại nghĩa trang

Thứ Hai, ngày 06/07/2020 16:03 PM (GMT+7)

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thắng (SN 1991), trú tại xã Đại Áng (Thanh Trì) về hành vi dâm ô trẻ em.

Đối tượng Thắng dâm ô bé gái 12 tuổi tại nghĩa trang.

Thông tin từ công an huyện Thanh Trì cho biết, khoảng 14h ngày 24/6, Thắng đi từ nhà ở xã Đại Áng, đến khu vực thị trấn Văn Điển bằng xe máy. Khi đi đến thôn Yên Ngư, xã Tam Hiệp, Thắng thấy bé gái Vũ Thị D (SN 2008), ở huyện Thanh Trì, đang đạp xe đạp một mình. Thấy vậy, Thắng nảy sinh ý định dâm ô với bé gái nên lấy lý do xe máy hết xăng, nhờ cháu chở tắt ngang qua nghĩa trang thôn Yên Ngưu để đi mua xăng.

Do không lường trước được hành động của "yêu râu xanh", bé gái đã đồng ý và chở Thắng đi ngang qua khu vực nghĩa trang và bị đối tượng này sàm sỡ... Khi Thắng có hành động dâm ô, bé gái hoảng loạn hét lên "bỏ tay ra", đồng thời dùng khuỷu tay thúc vào người Thắng. Thấy bé gái chống cự quyết liệt và liên tục la lớn, Thắng vội lấy xe máy của mình phóng đi.

Sau sự việc, bé gái quay về nhà nói lại sự việc với gia đình rồi cùng đến cơ quan Công an trình báo. Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập Thắng đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Sau quá trình thẩm vấn, Công an huyện Thanh Trì quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thắng về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

