Bắt giữ người đàn ông say xỉn dâm ô với bé gái 12 tuổi

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 22:05 PM (GMT+7)

Qua nhà hàng xóm chơi, thấy bé gái 12 tuổi nên N. vờ trò chuyện rồi có hành vi ôm ấp, sờ mó, hôn bé T. Người dân phát hiện nên đã trình báo công an bắt giữ người đàn ông trên.

Ngày 5/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang giữ hình sự đối với nghi can N. (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đề điều tra xử lý về hành vi dâm ô trẻ em. Nạn nhân là bé T. (12 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Theo điều tra sơ bộ, chiều 3/7, N. đi nhậu ở KP.4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, người đàn ông trở về nhà trọ và qua nhà hàng xóm chơi ở gần đó.

Tại đây, N. gặp bé T. và trò chuyện cùng bé. Sau đó, lợi dụng không có ai bên cạnh, N. đã có hành vi ôm ấp, sờ mó, hôn bé gái 12 tuổi. Người dân phát hiện nên báo Công an phường Hiệp Bình Phước.

Công an có mặt, lấy lời khai bé T. dưới sự giám hộ của người thân, cùng lời khai các nhân chứng. Đồng thời, công an đã đưa N. về trụ sở để làm việc.

Sau khi lấy lời khai lập hồ sơ, công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM đã bàn giao nghi can N. cho cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi dâm ô trẻ em.

