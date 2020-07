Xử nhóm thanh niên đua xe khiến 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 09:25 AM (GMT+7)

Tổng mức án mà 7 bị cáo phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù.

Ngày 27-7, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng. Đây là vụ từng khiến dư luận bức xúc vì hậu quả khiến hai chiến sĩ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đăng An (sinh năm 2001) 5 năm tù; Lê Ngọc Cường (sinh năm 1994) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đình Hoàn (sinh năm 2001) 4 năm tù; Phạm Hồng Thái (sinh năm 2004) 2 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2003) và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 2004) mỗi người 3 năm tù về tội danh nói trên.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Theo cáo trạng, trong thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, các bị cáo nhiều lần điều khiển xe mô tô lạng lách, bấm còi, đánh võng trên một số tuyến đường ở TP Đà Nẵng.

Khoảng 19h ngày 2-4, bảy bị cáo và Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đình Long tụ tập tại khu vực ngõ 185 đường Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng để lái xe đi gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, An là người rủ rê và không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, An, Giang, Hoàn, Long, Thái và Vinh đều không có giấy phép lái xe theo quy định.

Cả nhóm chạy xe thành đoàn từ đường Lê Trọng Tấn đi qua các tuyến đường Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Cầu Sông Hàn, Ngô Quyền, Nguyễn Văn Thoại rồi vào đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).

Đến ngã tư đường Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, cả nhóm bắt đầu tăng ga, cho xe với tốc độ cao (khoảng 60km/h đến 90km/h) và thực hiện hành vi nẹt pô xe, lạng lách, đánh võng, bấm còi.

Riêng An còn có hành vi bốc đầu xe trong lúc điều khiển. Qua cầu sông Hàn rẽ về đường Ngô Quyền, đến đoạn đường giao nhau với đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà), cả nhóm tiếp tục rồ ga, cho xe chạy với tốc độ cao khoảng 80km/h đến 90km/h, đồng thời lạng lách, đánh võng khi điều khiển xe trên đường.

Lúc này, lực lượng tuần tra, kiểm soát Công an quận Sơn Trà nhận tin được tin báo về việc có nhóm thanh niên tụ tập đông người, đua xe nên truy đuổi.

Thấy các chiến sĩ công an bật đèn, còi báo hiệu và đuổi theo, một nhóm tăng tốc độ xe lên 85-100km/h, bỏ chạy về hướng cầu Thuận Phước.

Khi qua cầu Mân Quang thì đại úy Đặng Thanh Tuấn lái mô tô chở trung sĩ Võ Văn Toàn đuổi kịp, yêu cầu Long dừng xe nhưng bị cáo không chấp hành mà bỏ chạy.

Long điều khiển xe lách qua chiếc xe máy do anh Mai Quốc Long đang chạy cùng chiều. Cùng lúc, xe của hai chiến sĩ công an chạy tới, do khoảng cách quá gần nên va với xe anh Long. Hậu quả anh Long bị thương, hai chiến sĩ công an tử vong tại chỗ.

Sau 1 ngày xét xử, TAND quận Sơn Trà đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên. Tại thời điểm gây rối công cộng (ngày 2-4), Nguyễn Đình Long mới 15 tuổi 4 tháng 17 ngày, Nguyễn Văn Huy 15 tuổi 8 tháng 19 ngày nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/xu-nhom-thanh-nien-dua-xe-khien-2-chien-si-cong-an-hy-sinh-926906.html