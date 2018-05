Xét xử BS Lương: Đối chất nảy lửa về lời khai "sinh đôi"

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 13:48 PM (GMT+7)

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương đã có màn đối đáp “nảy lửa” với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, liên quan đến việc lời khai của BS Lương giống hệt với ông Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trưa 18-5, luật sư (LS) Nguyễn Văn Chiến, người bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, được HĐXX mời tham gia tố tụng để làm rõ một số tình tiết trong sự cố chạy thận khiến 8 người chết tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ông Chiến đã có màn đối đáp đầy kịch tính với ông Bùi Tuấn Nghĩa, điều tra viên (ĐTV) trực tiếp thụ lý vụ án, liên quan đến việc lời khai của BS Lương giống hệt với ông Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

LS Nguyễn Văn Chiến, người bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương

Phủ nhận cho xem tài liệu trước khi hỏi cung

Mở đầu, ông Nguyễn Văn Chiến đặt câu hỏi với ông Nghĩa về việc trong thời điểm khởi tố bị can, ông có nhận được đề nghị yêu cầu mời LS của BS Lương ngay tại giai đoạn đó không? ĐTV Nghĩa trả lời rằng có nhận được yêu cầu của bị can Lương, ngay sau đó đã hỏi bị can yêu cầu LS nào, sau đó đã thông báo cho gia đình bị can liên hệ LS bào chữa, cấp giấy chứng nhận bào chữa,...

Tiếp đó, LS Chiến đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, với hầu hết câu hỏi, ông Nghĩa chỉ đáp lại ngắn gọn rằng tất cả đã thể hiện trong tài liệu hồ sơ, đề nghị LS nghiên cứu lại.

Ngay sau đó, ông Chiến đã đặt ra một loạt câu hỏi đối với ông Nghĩa về việc lời khai của bị cáo Lương giống hệt với lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

+ Việc lấy lời khai của bị cáo Lương liên quan đến chức năng nhiệm vụ của bị cáo có hỏi đúng theo trình tự của BLTTHS không? – LS Chiến hỏi.

. Chúng tôi thực hiện đúng quy định pháp luật! – ông Nghĩa khẳng định.

+ Ông có chuyển cho Hoàng Công Lương lời khai của ông Khiếu để xem không? - LS Chiến trực tiếp vào vấn đề.

. Trước khi hỏi cung bị can Lương cũng như ghi biên bản lời khai, chúng tôi không chuyển bất cứ một văn bản nào – ông Nghĩa đáp.

Lập tức, LS Chiến đề nghị HĐXX cho gọi bị cáo Lương lên đối chất. Bị cáo này tiếp tục khẳng định tại buổi lấy lời khai ngày 1-7-2017, ĐTV và KSV đã đưa cho bị cáo lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu để khai những lời khai giống như trong bản cung của bị cáo. Theo Hoàng Công Lương, việc đưa lời khai của ông Khiếu nhằm để cho bị cáo biết ngoài nhiệm vụ điều trị thì mình còn nhiều nhiệm vụ khác nữa.

Đến đây, LS Chiến đề nghị thư kí phiên tòa đưa tờ khai của ông Khiếu cũng như bị cáo Lương cho BS này xem, bị cáo Lương khẳng định là đúng là của mình.

Bị cáo Hoàng Công Lương tại tòa ngày 18-5

Hai bản khai giống hệt nhau là do trùng hợp?

LS Chiến nói trước HĐXX rằng đã nghiên cứu lời khai của bị cáo Lương và lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu thì thấy tại phần liên quan đến phân công nhiệm vụ cho BS Lương, hai bản khai có hai đoạn hầu như giống nhau, mà các LS thường gọi là “lời khai sinh đôi”.

Cụ thể, ông Khiếu khai BS Lương phụ trách chuyên môn như: khám chữa bệnh, ra y lệnh, kiểm tra giám sát việc ra y lệnh của các BS khác, phối hợp quản lý với các điều dưỡng, quản lý các trang thiết bị, tài sản tại đơn nguyên,.... Lời khai của BS Lương cũng giống như vậy.

Liền sau đó, ông Chiến đề nghị tiếp tục đặt câu hỏi lại với ĐTV Bùi Tuấn Nghĩa.

+ Hai bản khai của hai người nhưng tại sao lại giống nhau như vậy? - LS Chiến đặt vấn đề.

. Với lời khai của bị cáo Lương, quá trình hỏi cung hoàn toàn đúng trình tự pháp luật và khách quan. Việc giống nhau chỉ là ngẫu nhiên – ĐTV Nghĩa khẳng định.

Không chỉ muốn làm rõ về hai “lời khai sinh đôi”, LS Nguyễn Văn Chiến tiếp tục hỏi về việc điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp khai đã được ĐTV cho xem cuốn sổ giao ban cuối năm 2015 bằng bản ảnh, để từ đó nữ điều dưỡng viên này khai BS Hoàng Công Lương được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo.

Mặc dù được đối chất trực tiếp trước tòa, bà Điệp tái khẳng định có được ĐTV cho xem cuốn sổ trên, nhưng ông Nghĩa ngay tức khắc phủ nhận điều này.

Đặc biệt, LS Chiến đề nghị ĐTV Nghĩa trả lời về việc tại sao có hai biên bản ghi lời khai của bà Đỗ Thị Điệp cùng được ghi bắt đầu vào 14 giờ và kết thúc vào 15 giờ 30 ngày 15-7-2017. Ông Nghĩa chỉ ngắn gộn “Sự trùng hợp này đã thể hiện rõ trong hồ sơ, tôi không giải thích gì thêm”.

HĐXX cắt ngang lời LS Chiến và đề nghị không hỏi thêm, bởi các ngày làm việc trước đó, bà Điệp đều khai như vậy nên không cần làm rõ nữa.