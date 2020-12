Xác chết nhiều nghi vấn tại bãi đào vàng và cuộc truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.

Xác chết nhiều nghi vấn tại bãi đào vàng giữa rừng sâu

Khoảng 22h ngày 16/9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự ( CSHS) Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của Công an huyện Mường Tè về việc anh Vàng Văn Tưởng (SN 1991) trú tại bản Nậm Hản, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu) phát hiện em trai ruột là Vàng Văn Phương (SN 1994), ở cùng bản chết chưa rõ nguyên nhân tại khu vực bãi vàng Nậm Kha Á, giáp ranh giữa các xã Tà Tổng, xã Mù Cả và xã Mường Tè của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương phối hợp với Công an huyện Mường Tè, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh vụ việc.

Cán bộ điều tra dẫn giải đối tượng Điêu Văn Vững đi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Tiến hành sàng lọc mọi mối quan hệ liên quan đến nạn nhân Vàng Văn Phương, xác minh tất cả các mâu thuẫn liên quan đến nạn nhân, từ các quan hệ trong làm ăn, quan hệ dòng họ và các mối mâu thuẫn tức thời, qua xác minh điều tra cho thấy, nạn nhân Phương không có mâu thuẫn trong quan hệ họ tộc, không có mâu thuẫn trong làm ăn, khi chết tài sản của nạn nhân vẫn còn, vì vậy khả năng nạn nhân bị giết, cướp tài sản nhanh chóng bị loại bỏ. Lực lượng phá án tiếp tục tập trung xác minh các mối mâu thuẫn tức thời liên quan đến nạn nhân. Kết quả từ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân chết trước đó đã 3 ngày. Giám định các dấu vết sinh học từ vết thương bên trái đầu của nạn nhân, trong khi tử thi đang phân hủy mạnh rất khó xác định được hung khí gây án, chỉ nhận định vết thương trên đầu nạn nhân do bị một vật cứng tác động.

Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân là tại khu vực bãi đào vàng với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp, bao gồm các thanh niên tứ xứ đến đào đãi vàng, người đi làm nương và cả những người đi hái măng, đào củ mài, tìm sản vật rừng, trong đó có nhiều đối tượng vãng lai. Trong khi đó, khu vực này lại hẻo lánh, cách xa trung tâm huyện lỵ, sóng điện thoại gần như không có, thời điểm đó, địa bàn Lai Châu lại liên tục có mưa lớn, gây rất nhiều khó khăn, vất vả cho lực lượng điều tra.

Chưa kể đến vấn đề bất đồng ngôn ngữ, bởi địa bàn này đa số là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Dao, người Mông. Tuy nhiên, có những người dân tộc Dao mà ngay cả cán bộ người Dao cũng khó "bắt sóng" ngôn ngữ được, ví dụ như người Dao Tẻn. Thêm vào đó, từ hiện trường vụ án, để đưa thi thể nạn nhân về Trung tâm huyện lỵ tiến hành khám nghiệm, giám định tử thi phục vụ điều tra, cũng mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhiều đoạn đường đi lại rất vất vả, lực lượng điều tra lúc thì phải lội bộ đường rừng, đoạn thì đi bằng xe máy, nhiều đoạn phải đi xuồng mới ra được đến trung tâm huyện. Có những đoạn đường khó đi đến nỗi cả Thủ trưởng điều tra và cán bộ chiến sĩ không ít lần bị trơn, ngã xoành xoạch.

Đối tượng Vững (áo phông trắng) thực nghiệm lại hành động dùng điếu tấn công nạn nhân.

Chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu cho biết, để xác định được nghi phạm liên quan đến cái chết của anh Vàng Văn Phương, suốt gần 1 tuần, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Đội trọng án đã phải tung quân vào cuộc. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sàng lọc lời khai của khoảng hơn 400 đối tượng nghi vấn, hành vi phạm tội của Điêu Văn Vững đã dần bị hé lộ. Từ lời khai tiền hậu bất nhất, có nhiều mâu thuẫn của Điêu Văn Vững và những chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT đã xác định được Điêu Văn Vững chính là nghi phạm.

Tuy nhiên, dường như dự cảm được nguy cơ hành vi phạm tội bị bại lộ, Vững nhanh chân bỏ trốn vào rừng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/9, đúng 1 tuần sau khi vụ án xảy ra, lực lượng điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã tóm gọn Điêu Văn Vững khi đối tượng này đang lẩn trốn ở một lán làm vàng trong rừng sâu, cách hiện trường vụ án khoảng 7-8 km. Kiên trì đấu tranh, trước những chứng cứ xác thực, đối tượng Vững phải thành khẩn khai nhận dùng ống điếu đập vào vùng đầu của nạn nhân. Khai nhận của Điêu Văn Vững hoàn toàn trùng khớp với kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đập bằng vật cứng vào đầu khiến chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Hậu quả đau lòng xuất phát từ… mất gói mì tôm

Tại cơ quan Công an, Điêu Văn Vững khai nhận: "Sự việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 13/9/2020, anh Vàng Văn Phương đến ăn cơm, uống rượu tại lán làm vàng của vợ chồng anh Lò Văn Hạch và chị Đao Thị Phủng, thuộc khu vực bãi vàng Nậm Kha Á. Sau khi nhậu xong, anh Phương đề nghị được ở lại lán để đãi vàng, nên vợ chồng anh Hạch nhường lán cho Phương để sang ngủ ở lán riêng cách đó khoảng 100 mét. Nhưng chỉ ít phút sau, anh Phương lại mò sang lán ngủ của vợ chồng anh Hạch soi đèn pin, cầm một đoạn gậy bằng ống cây nứa vụt một phát trúng vào bả vai của Hạch.

Thời điểm đó, anh Phương có biểu hiện say rượu và cà khịa khiến anh Hạch hoảng sợ, chạy ra phía sau lán trốn, còn chị Phủng thì bị Phương cầm dao gí vào cổ, đe dọa. Sau khi tìm không thấy anh Hạch, anh Phương đi bộ tiếp sang lán làm vàng khác tìm Điêu Văn Vững. Lúc này ở trong lán, ngoài Vững còn có ông Thào A Chứ, SN 1965 và vợ là Giàng Thị Dùa, SN 1965, trú tại bản Tà Tổng, xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Tại đây, do trước đó giữa anh Phương và Điêu Văn Vững từng xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân xuất phát từ việc bị mất một gói mì tôm rồi xảy ra cãi cọ, chửi đổng nhau, nên lúc này, anh Phương vẫn chưa hết bực bội, đứng trước cửa lán chửi bới Vững bằng tiếng dân tộc Thái; rồi cầm ống điếu hút thuốc lào của Vững để ở cửa, vụt một phát trúng vào cột trụ lán rồi bỏ về lán làm vàng của ông Hạch.

Một lúc sau, anh Phương quay lại lán của vợ chồng ông Thào A Chứ lần nữa để tìm Vững, nhưng lúc này Vững đang đi ra ngoài tìm mua thuốc phiện về sử dụng, nhưng không mua được. Khi Vững trên đường đi bộ trở về thì gặp anh Phương vừa từ trong lán đi ra. Nhìn thấy Vững, anh Phương vừa đi theo vừa dùng vai huých Vững, thách thức bằng tiếng dân tộc rồi dùng chân đạp một phát trúng lưng khiến Vững bị ngã dúi người về phía trong lán.

Bực tức vì bị anh Phương đe dọa và thách thức, Vững cầm ống điếu hút thuốc lào vụt trúng đầu, khu vực thái dương bên phải của anh Phương. Anh Phương bỏ đi, Vững để ống điếu ở trong lán rồi đi ngủ đến sáng cùng vợ chồng ông Chứ. Sau đó, Vững không gặp lại anh Phương. Tối hôm sau, Vững đi từ bãi vàng về đến bờ sông định thuê đò về nhà, nhưng do đã muộn không có đò sang sông nên Vững xin ngủ nhờ tại lán của bà Đao Thị Phanh, đến sáng 15/9 mới lên đò sang sông để về nhà mà không hay biết việc anh Phương bị tử vong.

Mọi dấu vết liên quan vụ án được cán bộ điều tra thu thập tỉ mỉ, chính xác.

Theo chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu, việc lực lượng điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án và bắt giữ đối tượng Điêu Văn Vững đã nhanh chóng dẹp yên những đồn đoán thất thiệt trong dư luận quần chúng nhân dân địa phương. Nếu không nhanh chóng làm sáng làm tỏ vụ án và bắt giữ thủ phạm sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường.

Ở vùng miền núi dân tộc thiểu số, đối với những vụ việc như trên, nếu không nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án sẽ dẫn đến nhiều đồn đoán thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương như: đồn thổ phỉ từ bên kia biên giới sang giết người, cướp tài sản hoặc đổ tại ma chài.. Điều đó gây hoang mang trong dư luận quần chúng, khiến bà con đồng bào dân tộc thiểu số lo sợ, không dám cho con em tiếp tục đi học hoặc bản thân họ sợ, không dám ra ngoài đi lao động, sản xuất. Xuất phát từ những nguy cơ đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đã quyết tâm nhanh chóng phá án, xóa tan mọi tin đồn thất thiệt trong bà con nhân dân địa phương.

