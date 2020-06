Lật mặt kẻ giết người yêu sau khi liên tiếp "gạ tình" nhưng bị từ chối

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Bị từ chối quan hệ tình dục, đối tượng liền ra tay sát hại người tình. Gây án xong, kẻ sát nhân về nhà và lên kế hoạch bỏ trốn.

Thi thể dưới mương nước

Đã nhiều năm trôi qua nhưng với Thiếu tá Đào Văn Dũng - Phó đội trưởng đội trọng án, phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam vẫn chưa thể quên được sự tàn ác và man rợ của đối tượng sát hại bạn gái vì bị từ chối quan hệ tình dục.

Thiếu tá Dũng nhớ lại, vào chiều tối 25/10/2017, đội trọng án, phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xác người tại mương nước thuộc xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân. Đã nhiều năm công tác trong nghề, nhưng anh không khỏi bàng hoàng khi đứng trước 1 vụ án mạng thương tâm và nhiều bí ẩn.

Nạn nhân là phụ nữ, khoảng 35 – 40 tuổi. Trên vùng đầu, trán nạn nhân có nhiều vết thương do vật tày cứng gây ra. Hiện trường có dấu hiệu của vụ giết người, hiếp dâm. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt biến dạng do các vết thương gây nên. Đồng thời, vào thời điểm phát hiện, một số bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu phân hủy. “Nạn nhân được phát hiện tại mương nước chảy xiết nên những dấu vết gần như đã bị xóa nhòa. Thi thể đang bị phân hủy rất khó để nhận dạng. Mọi thứ dường như bắt đầu từ con số 0”, Thiếu tá Dũng chia sẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là chị Bùi Thị H. (SN 1983, trú tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Chị H. đang làm công nhân tại công ty sản xuất đồ chơi tại khu Công nghiệp Châu Sơn và trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý. Nạn nhân đã ly dị chồng và có 1 con nhỏ 6 tuổi.

Với tội ác của mình, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Thực tử hình về tội Giết người, Hiếp dâm.

Kết quả điều tra cho thấy, chị H. là công nhân và được đồng nghiệp quý mến bởi tính tình hiền lành, luôn quan tâm đến mọi người. “Nạn nhân có cuộc sống giản dị, mối quan hệ xã hội không phức tạp. Đặc biệt, do chị H. chưa từng va chạm với ai nên cơ quan điều tra tập trung khoanh vùng những đối tượng có quan hệ tình ái với nạn nhân. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện trước đó không lâu, chị H. có đưa 1 người đàn ông về nhà giới thiệu là bạn trai. Qua nói chuyện, mọi người biết được quê anh ta ở huyện Lý Nhân”, Thiếu tá Dũng kể lại.

Lộ diện kẻ sát nhân

Cũng theo thông tin từ người thân của chị H., bạn trai chị H. sinh năm 1984, gầy, da đen. Qua rà soát đặc điểm do các nhân chứng cung cấp, cơ quan điều tra đã phác họa được chân dung của đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Bí mật tiếp cận đối tượng, các trinh sát đã tháo được những nút thắt còn vướng mắc trong suốt quá trình phá án.

Theo đó, Thực không có công ăn việc làm ổn định. Trước khi vụ án xảy ra, Thực khoe với gia đình đang yêu 1 cô gái tại TP.Phủ Lý. Tuy nhiên, đã nhiều ngày nay, Thực không có mặt tại nhà.

“Cơ quan công an đã xác minh các mối quan hệ của đối tượng. Nổi cộm trong đó có bố mẹ nuôi của Thực là ông Nguyễn Viết P. (SN 1954) và bà Nguyễn Thị C. (SN 1955) trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đúng như nhận định, vào 20h ngày 26/10/2017, Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ được đối tượng tại nhà bố mẹ nuôi ở Nam Định”, Thiếu tá Dũng chia sẻ.

Cũng theo Thiếu tá Dũng, thời điểm bị bắt, Thực tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt không cảm xúc khiến người đối diện sởn gai ốc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thực rành rọt khai nhận, vào đầu tháng 10/2017, Thực quen và nảy sinh tình cảm với chị Bùi Thị H. Đến 17h ngày 23/10/2017, sau khi mổ gà, Thực mang đến phòng trọ của chị H.. Tại đây, Thực cùng chị H. và chị Trương Thị N. (chị họ chị H.) ăn cơm. Đến khoảng 20h30, Thực rủ chị H. đi uống nước tại khu vực hồ Chùa Bầu, TP.Phủ Lý. Ăn uống xong, Thực rủ chị H. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Sau đó, Thực tiếp tục chở chị H. về mương nước thuộc xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân để nói chuyện. Quá trình ngồi tâm sự, Thực lại đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục với người yêu nhưng bị chị H. kiên quyết từ chối. Tức giận vì bị người tình từ chối phũ phàng, Thực dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu chị H. khiến nạn nhân tử vong.

“Tại cơ quan điều tra, Thực lạnh lùng thừa nhận sát hại chị H. nhưng khẳng định không hề hiếp dâm nạn nhân. Đối tượng nghĩ rằng, những dấu vết hắn để lại trên người nạn nhân khi xâm hại tình dục đã được nước xóa hết. Tuy nhiên, đứng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thực đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi bị cự tuyệt, Thực dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi kéo đến bậc tam cấp gần đó thực hiện hành vi đồi bại.

Vì sợ nạn nhân còn sống sẽ tố cáo mình, Thực hất chị H. xuống mương nước rồi đi về nhà. Hắn cởi áo có dính máu rồi bọc đá vứt xuống hồ phi tang”, Thiếu tá Dũng chia sẻ. Sau khi sát hại người tình, Thực tỏ ra bình thản và thường xuyên nghe ngóng tin tức xung quanh.

Khi người dân phát hiện xác chị H., Thực lập tức bỏ trốn. Theo kế hoạch, Thực chờ tiền của em trai ở Hà Nội gửi về nhà bố mẹ nuôi tại Nam Định rồi sẽ bỏ trốn sang Trung Quốc với người tình cũ. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 27/3/ 2018, xét thấy hành động của bị cáo Nguyễn Văn Thực là man rợ, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thực mức án tử hình về tội Giết người, Hiếp dâm.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/lat-mat-ke-giet-hai-nguoi-yeu-sau-khi-lien-tiep-ga-tinh-nhung-bi-tu-choi-a325242.html