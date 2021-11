Vượt hơn 3.000km theo dấu gã trai trẻ thích dùng dao "khủng bố" nạn nhân

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Lực lượng công an đã phải vượt hơn 3.000km để theo dấu Tẩn A Đường, đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã có hành vi đánh đập, thích dùng dao “khủng bố” nạn nhân.

Quán cà phê nơi Tẩn A Đường lẩn trốn.

Đòi nợ thuê từ khi mới… 15 tuổi

Tháng 12/2020, Công an huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của anh Nguyễn Hoàng Trung (SN 1990, ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tên nạn nhân đã được thay đổi) về việc bị một số đối tượng nhiều lần đánh đập, “khủng bố” tinh thần để chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hai đối tượng gây án là Lê Văn Tuấn (SN 1982, cùng ở thị trấn Nếnh) và Tẩn A Đường (SN 2001, quê tỉnh Lào Cai). Hai đối tượng này rất manh động, đã nhiều lần đe dọa, đánh đập anh Trung để đòi số tiền lên tới 200 triệu mà chúng cho rằng anh Trung đã thiếu nợ mình. Trong đó, Tẩn A Đường dù còn trẻ nhưng đặc biệt liều lĩnh, nguy hiểm khi thích dùng dao để uy hiếp nạn nhân.

Sau khi xác định được hai đối tượng gây án nói trên, cơ quan công an đã tổ chức bắt giữ được Lê Văn Tuấn và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng về các tội danh Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản. Về phần Đường, gã trai trẻ này đã biến mất ngay khi đánh hơi được việc cơ quan công an điều tra về mình.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm đối tượng tuy nhiên sau nhiều ngày, Đường vẫn “bặt vô âm tín”. Ngày 17/8, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Tẩn A Đường về tội Cướp tài sản.

Tổ truy bắt thuộc phòng PC02 khống chế, bắt giữ thành công Tẩn A Đường.

Trung tá Hoàng Văn Hiếu – Phó trưởng phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua thu thập thông tin, đơn vị xác định Tẩn A Đường sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ bám núi, làm nông tại một vùng quê nghèo ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, Đường lại chẳng tu chí học hành, làm ăn mà có bản tính ương bướng, côn đồ ngay từ khi mới là một cậu thiếu niên 15 tuổi. Cũng ở cái tuổi 15, Đường bỏ học và tham gia tụ tập, lêu lổng với những bạn bè xấu ở địa phương.

“Sau một thời gian chơi bời, lêu lổng, Đường thoát ly gia đình và tham gia vào các ổ nhóm cho vay nặng lãi, tín dụng đen và đòi nợ thuê. Đối tượng không có nơi ở cố định, nay đây, mai đó và có mối quan hệ xã hội rất phức tạp khi giao du với những đối tượng hình sự ở nhiều địa phương. Qua những mối quan hệ này, Đường trở thành một đối tượng côn đồ và được chúng tôi xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi phát lệnh truy nã”, Trung tá Hiếu cho hay.

Theo Trung tá Hiếu, việc xác định nơi ở của Đường càng khó khăn hơn khi các trinh sát phòng PC02 tìm về quê nhà, gia đình lại không hợp tác. Gia đình Đường cho hay Đường đã rời khỏi nhà từ lâu, không ai biết Đường làm công việc gì, sống ra sao và đang ở đâu. Trong khi đó, vì quê nhà Đường có đường biên giới giáp ranh với Trung Quốc, cơ quan công an tiếp tục gặp khó khăn khi “vẽ” hướng gã trai trẻ có thể tẩu thoát, không loại trừ việc đối tượng đã vượt biên lẩn trốn sang nước bạn.

Theo dấu vào tâm dịch COVID-19

Sau hơn 1 tháng lần theo dấu vết của gã trai trẻ, phòng PC02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và cơ quan chức năng thành công xác định được Đường đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Thời điểm này, TP.Hồ Chí Minh đang là tâm dịch COVID-19 khi ghi nhận hàng nghìn ca bệnh mỗi ngày, toàn thành phố đang trong tình trạng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh.

Một tổ truy bắt gồm 3 thành viên do Trung tá Dương Ngọc Thu – Đội trưởng đội truy nã, truy tìm phòng PC02 đảm nhiệm vai trò tổ trưởng đã được thành lập để truy bắt gã trai trẻ mới 20 tuổi. Một chiếc xe chuyên dụng, hàng trăm quả trứng gà trong đó một nửa đã được luộc sẵn và đồ khô, đồ hộp, 6 bộ quần áo bảo hộ là hành trang cho các trinh sát trên đường Nam tiến.

“Với tổng quãng đường cả đi và về là hơn 3.000 km, chúng tôi dự kiến mất khoảng 6 ngày để di chuyển và bắt giữ Tẩn A Đường. Quá trình di chuyển qua các địa phương cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, liền mạch, gần như không có thời gian ngừng nghỉ. Trong chuyến đi, khi tiếp thêm nhiên liệu cho xe, chỉ có 1 trinh sát mặc đồ bảo hộ xuống xe và chúng tôi chỉ tạm nghỉ khi đến khu vực vắng người”, Trung tá Thu kể lại.

Hành trình bắt đầu từ sáng 25/9, chiếc xe chuyên dụng xuất phát từ trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang tiến về TP.Hồ Chí Minh trong lúc trời còn nhá nhem. Suốt quãng đường đi, tổ truy bắt liên tục trao đổi với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và chính quyền phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh – nơi Đường được xác định đang lẩn trốn trong một quán cà phê ngừng hoạt động tại đây.

Chân dung đối tượng Tẩn A Đường tại thời điểm bị bắt giữ.

Sự bất ngờ của gã trai trẻ

Đến ngày 27/9, sau hơn 2 ngày đi đường, tổ truy bắt được phép thông qua chốt kiểm dịch COVID-19 tiến vào địa bàn phường Thới An. Kế hoạch bắt giữ đã được lập từ trước, kể cả trường hợp Tẩn A Đường chống trả quyết liệt cũng đã được tính tới. Các trinh sát đã lập tức ập vào quán cà phê mang tên Chí Phèo có địa chỉ tại số 69 Trần Thị Cờ, phường Thới An và khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

“Thời điểm bị bắt giữ, Đường tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên khi chúng tôi tìm thấy đối tượng nhanh như vậy. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Đường rất hợp tác với lực lượng công an. Có lẽ việc phải lẩn trốn trong hoàn cảnh TP.Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội, sự lo sợ khi có khả năng cao bị nhiễm COVID-19 đã khiến Đường thành khẩn hơn”, Trung tá Thu cho hay.

Lực lượng công an di lý Tẩn A Đường về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang vào sáng 29/9.

Đến sáng 29/9, tổ truy bắt đã di lý Tẩn A Đường về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang sau quãng đường di chuyển hơn 3.000 km. Mọi thủ tục xét nghiệm, cách ly Tẩn A Đường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện ngay sau đó. Sau hơn 1 tháng lẩn trốn, Tẩn A Đường đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.

