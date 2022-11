Vụ truy đuổi, đập phá ôtô vì ghen: Bắt tạm giam gã bạn trai côn đồ

Sau thời gian truy xét và củng cố hồ sơ, đầu tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khắc Huy (SN 1994, ngụ huyện Củ Chi) để xử lý về hành vi "hủy hoại tài sản".

Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 22-6-2022, chị Huỳnh Thị Diễm P. (SN 1999, quê An Giang) nhờ anh Nguyễn Minh N. (SN 1998) điều khiển ôtô Mazda BS: 51F-477... chở về. Khi cả hai lưu thông đến trước nhà số 468 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, quận 1 thì bị 2 thanh niên chở nhau trên xe máy đuổi theo. Nạn nhân lái xe tháo chạy nhưng vẫn bị 2 đối tượng này đuổi kịp, chặn xe. Chúng trèo lên ôtô để dẫm đạp và dùng dao đập phá khiến ôtô bị hư hỏng nặng... Vụ việc diễn ra lúc nửa đêm, một số người đi đường chứng kiến vụ việc nhưng không dám can ngăn. Anh N. lái xe chạy thoát và tìm đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT CAQ1 phối hợp với Viện KSND quận 1 và CAP Cầu Kho khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ghi nhận các bộ phận trên ôtô Mazda BS: 51F-477... bị hư hỏng, gồm: đèn trùm cản phụ bị vỡ; ổ khóa cửa bên trái không sử dụng được; nắp capô bị biến dạng; kính chắn gió trước bị vỡ; nẹp xi mặt sau ca lăng bị rời khỏi vị trí ban đầu; mui xe bị biến dạng; cửa xe phía trước bên trái bị biến dạng; kính chiếu hậu bên trái bị vỡ; vè và cản phía trước bị vỡ. Ngoài ra, công an phát hiện bên trong ôtô có 1 lưỡi dao và 1 cán dao màu đỏ... Từ lời khai của chị P. và các tài liệu chứng cứ thu thập được, công an xác định đối tượng đập phá, hủy hoại ôtô của anh N. là Nguyễn Hoàng Khắc Huy (bạn trai của chị P.), nên triệu tập đối tượng về trụ sở.

Nguyễn Hoàng Khắc Huy

Ôtô bị đập phá

Nội dung vụ việc được làm rõ, khoảng 0 giờ 30 ngày 22-6-2022, "Quý” (không rõ lai lịch) điều khiển xe máy Yamaha BS: 59Y3-031.51 chở Nguyễn Hoàng Khắc Huy đi ngang quán Paradise, 374 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, quận 1 thì Huy phát hiện bạn gái là Huỳnh Thị Diễm P. đi cùng anh Nguyễn Minh N. trên ôtô Mazda, BS: 51F-477... Do ghen tuông nên Huy nói "Quý” đuổi theo ôtô của anh N. Đến trước nhà số 468 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, quận 1, "Quý” cho xe chặn đầu ôtô của anh N. Huy đạp vỡ bộ phận đèn trùm cản phụ (bên phải) rồi yêu cầu P. ra khỏi xe nhưng P. không đồng ý. Bực tức, Huy leo lên nắp capô đạp vỡ kính chắn gió.

Thấy chị P. và anh N. vẫn không mở cửa nên Huy lấy trong cốp xe máy 1 con dao khoét 1 lỗ trên kính chắn gió thì bị anh N. ngăn cản. Sau đó, Huy nhiều lần đập phá làm biến dạng mui xe. Thấy vậy, anh N. điều khiển ôtô tháo chạy thì bị Huy và "Quý” đuổi theo. Đến trước nhà số 482 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, quận 1, "Quý” chặn được đầu ôtô của anh N. Huy cầm nón bảo hiểm đập vỡ kính chiếu hậu bên trái ôtô. Anh N. tiếp tục điều khiển ôtô tháo chạy thì bị Huy và "Quý” đuổi theo. Khi đến trước nhà số 40 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, quận 1, "Quý” điều khiển xe máy va vào làm hư hỏng vè và cản trước ôtô của anh N. Xe của Quý bị đổ ra đường, anh N. điều khiển ôtô chạy thoát rồi đến CAP Cầu Kho, quận 1 trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Khắc Huy khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Huy không biết lai lịch và chỗ ở của "Quý”.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-bat-tam-giam-ga-ban-trai-con-do_139564.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-bat-tam-giam-ga-ban-trai-con-do_139564.html