Nữ chủ tiệm tóc bị đâm tử vong: Án mạng vì ghen tuông

Thứ Ba, ngày 23/08/2022 12:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến Thính gây án xuất phát từ ghen tuông.

Tiệm tóc nơi xảy ra sự việc.

Ngày 23/8, Công an huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thính (SN 1982, ở thôn Giữa, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thuỷ Nguyên xác định chị N.T.T (SN 1979, trú xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên) và Nguyễn Văn Thính có quan hệ tình cảm. Đầu năm 2020, chị T. và Thính cùng nhau đến thôn A2 xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên thuê nhà để mở cửa hàng gội đầu. Trong quá trình chung sống với nhau như vợ chồng, nhiều lần giữa chị T. và Thính xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Tối 18/8, chị T. gội đầu cho khách ở tiệm của mình. Lúc này, bất ngờ Thính xông tới dùng dao đâm gục người tình. Nạn nhân sau đó tử vong do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 dao là hung khí gây án. Thính cũng đến trụ sở công an đầu thú ngay sau đó.

Công an huyện Thuỷ Nguyên cho biết thêm, quá trình làm việc với một số nhân chứng cho hay, trước khi án mạng xảy ra, chị T và Thính đã xảy ra cãi vã ở một quán ốc gần cửa hàng của chị T. Nạn nhân T. đã ly hôn nhiều năm, Thính đã có vợ con, hành nghề lái xe tải.

