Vụ trộm “kỳ lạ” ở An Giang: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Sáng 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Lực (SN 2003) và Nguyễn Văn Đô (SN 2005) - cùng ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu – để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Đô (áo trắng) và Nguyễn Văn Lực cùng tang vật của vụ trộm "kỳ lạ"

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Lực và Đô rủ nhau đi trộm. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-5, cả 2 đến Trung tâm Thương mại thị xã Tân Châu thì phát hiện khu chợ cá nằm trong trung tâm có nhiều mâm, thau, chảo nhôm của các tiểu thương bán cá để lại tại các sạp nhưng không có người trông coi nên Lực và Đô đã ra tay lấy trộm 55 cái (trị giá khoảng 10 triệu đồng).

Tài sản trộm được, Lực và Đô đem về nhà cất giấu, sau đó đem bán để lấy tiền tiêu xài. Phát hiện bị mất tài sản, các tiểu thương đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an phường Long Thạnh tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Lực và Đô đã thực hiện vụ trộm trên nên đã mời làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Lực và Đô luôn quanh co chối tội, nhưng với các chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, cả 2 đã thừa nhận mình gây ra vụ trộm.

