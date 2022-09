Vụ trộm cắp cửa hàng vàng bạc hơn 1 tỷ đồng: Đối tượng khai gì tại cơ quan công an?

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận số vàng bản thân trộm cắp được đã đem bán cho một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại TP Hải Phòng...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn một tuần trước, tại cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra vụ trộm cắp nhiều tài sản, đồ trang sức có giá trị.

Vì đây là vụ trộm cắp tài sản có tính chất nghiêm trọng, tài sản mất có giá trị lớn, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn thị xã Đông Triều với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp nên đã gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chân dung đối tượng Đỗ Văn Hùng trộm cắp cửa hàng kinh doanh vàng bạc được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Đông Triều đã huy động tối đa lực lượng tiến hành công tác bảo vệ hiện trường, thực hiện các bước điều tra ban đầu. Công an thị xã Đông Triều đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường, xã phối hợp lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra, thu thập dấu vết, trích xuất camera dọc tuyến và rà soát các loại đối tượng trong diện quản lý, nghi vấn trên địa bàn.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cũng như phân tích, nhận định từ hình ảnh trích xuất camera, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã xác định được đặc điểm đối tượng gây án có đặc điểm: Là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m75, tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai sáng màu, đeo khẩu trang màu đen, mặc áo sơ mi sáng màu dài tay, quần dài tối màu, đeo túi chéo tối mầu.

Chân dung đối tượng Đỗ Văn Hùng. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau nhiều ngày điều tra, theo dõi với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đến 10h trưa 24/9, Tổ công tác thuộc Công an thị xã Đông Triều đã bắt giữ được Đỗ Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực thuộc phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây chính là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy vào rạng sáng 19/9. Trong vụ trộm cắp này, đối tượng đã lấy khoảng trên 24 cây vàng gồm: Nhẫn, kiềng, vòng, dây chuyền bằng vàng 18k, vàng, tài sản bị mất khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sau gần 1 tuần xảy ra vụ việc, đối tượng Hùng đã bị bắt giữ vào trưa 24/9/2022. Ảnh: Cơ quan Công an

Trước đó, vào khoảng rạng 25/8, với phương thức thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng Đỗ Văn Hùng đã đột nhập vào cửa hàng bách hóa Tiến Phương (thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều ) lấy một số tài sản có giá trị.

Theo cơ quan công an, quá trình bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận, số vàng mà bản thân trộm cắp được, đối tượng đem bán cho một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại TP. Hải Phòng, dọc tuyến đường QL1A về huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và Hà Nội để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Đông Triều tiếp tục điều tra, làm rõ.

