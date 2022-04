Vụ trói người cướp 2 tỷ đồng tại TPHCM: Vở kịch vụng về của bà giúp việc

Biết chủ nhà thường để số lượng lớn tiền mặt trong nhà nên nữ giúp việc 72 tuổi đã chủ mưu lên kế hoạch, dàn dựng kịch bản để người thân xông vào cướp tài sản khi gia chủ đi vắng.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đang lấy lời khai Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi), Bùi Thị Thảo (26 tuổi, là vợ của Khanh), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) để làm rõ vụ trói gia chủ, uy hiếp cướp tài sản xảy ra tại căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5.

Theo điều tra ban đầu, bà Lê Thị Dư làm giúp việc cho chủ nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 được khoảng 30 năm nay; Lê Thị Hồng cũng làm giúp việc tại đây được khoảng 10 năm.

Do ở chung nhiều năm nên bà Dư và Hồng biết gia chủ có rất nhiều tiền và thường để lượng lớn tiền mặt ở nhà. Trong những lần nghỉ phép về quê thăm gia đình, bà Dư thường kể chuyện của gia chủ cho người thân là Thảo.

Hồng mở cửa cho đồng bọn vào nhà.

Sau khi Thảo lên TPHCM sinh sống, bà Dư, Hồng và Thảo thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ nhau. Thời gian gần đây, do lâm vào nợ nần nên cả ba người bàn bạc lên kế hoạch và rủ người thân cướp tài sản của chủ nhà để lấy tiền tiêu xài.

Thảo, Khanh cùng đồng bọn thuê phòng trọ ở phường An Lạc, quận Bình Tân ẩn náu. Hai nữ giúp việc đóng vai trò là 'tay trong' quan sát tìm hiểu chỗ cất tiền của chủ nhà và thông báo cho đồng bọn khi chủ nhà đi vắng.

Tối 9/4, khi gia đình chủ nhà đi ăn tối, chỉ còn em S., 14 tuổi ở nhà cùng hai nữ giúp việc thì bà Dư nhắn tin cho đồng bọn kéo đến để thực hiện kế hoạch.

Sau đó, nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đến trước nhà, Thái đóng giả là người giao hàng để bấm chuông, khi Hồng ra mở cửa thì lập tức xông vào, Khanh cũng ập vào nhà, khống chế hai nữ giúp việc và em S., dùng hung khí hăm dọa để cướp tài sản. Còn Thảo, Trung đứng ngoài cổng cảnh giới.

Chỉ trong vòng 20 phút, nhóm đối tượng đã dựng màn kịch khống chế, uy hiếp và cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các đối tượng tại công an.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát phát hiện bà Dư có những lời khai mâu thuẫn, biểu hiện nghi vấn nên tập trung đấu tranh. Cụ thể, nữ giúp việc này khai một tên cướp đã khống chế bà vào nhà bếp cướp số tiền 10 triệu đồng, sau đó lại khai là 7 triệu.

Quá trình đấu tranh, Công an xác định được nữ giúp việc đã tham gia vào vụ cướp nên nhanh chóng xác định được các nghi can còn lại. Trong khoảng 2 tiếng từ khi vào cuộc điều tra, các trinh sát của Phòng PC02 và Công an quận 5 đã ập vào căn phòng trọ, bắt giữ các đối tượng ở quận Bình Tân, thu hồi toàn bộ tài sản vừa cướp được.

Nguồn: https://tienphong.vn/vu-troi-nguoi-cuop-2-ty-dong-tai-tphcm-vo-kich-vung-ve-cua-ba-giup-viec-post1429903.tpo