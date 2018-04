Bí mật chưa từng tiết lộ về nam người mẫu trong đường dây bán dâm Adam Hòa

Thượng úy Nguyễn Danh Đạt 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Công an TP.Hà Nội. Năm 2017, thượng úy Đạt được Bộ Trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Công an TP.Hà Nội tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.