Vụ thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng: Đối tượng lên kế hoạch ra sao?

Thứ Ba, ngày 28/05/2019 19:00 PM (GMT+7)

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã đi mua mua can loại 30 lít sau đó về rót ra bình nhỏ để thực hiện.

Sáng 28-5, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an quận này xử lý nghiêm, đề nghị tòa án xử điểm vụ thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới. Theo Thượng tá Tám, hành vi của bị can là quá dã man nên cần phải được nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật.

Sau cú tạt axit của thiếu úy công an, chị V. bị bỏng vùng mặt và tứ chi

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, cho thấy, Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, là thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương, đã tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V (SN 1995, cùng ngụ quận Thanh Khê).

Sau đó, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, cụ thể là Hải ghen tuông, nghĩ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác. Chính vì thế, chị V. đã yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng anh này không đồng ý.

Ngày 31-12-2018, vì bực tức chuyện chị V. liên tục đòi chia tay nên Hải đã lên kế hoạch tạt axit vào vợ sắp cưới. Để chuẩn bị kế hoạch này, Hải đến cửa hàng để mua axit. Do cửa hàng không bán axit lẻ nên Hải mua một can loại 30 lít rồi mang về cất giấu tại nhà ngoại của Hải, cũng gần nhà của nạn nhân ở quận Thanh Khê.

Sau đó, Hải hẹn V. sáng 1-1 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ V. và V về chuyện tình cảm của hai người. Đồng thời, Hải về nhà ngoại chiết axit từ can 30 lít sang bình đựng nước du lịch loại 750ml. Khoảng 10 giờ ngày 1-1, Hải cất bình axit 750ml trong người rồi đến nhà V. Thấy Hải đến, ba mẹ V. gọi con gái trên lầu xuống tiếp chuyện. Khi V. vừa đến chân cầu thang thì Hải lôi bình axit ra tạt lên người nạn nhân, ba mẹ V. đứng gần đó cũng bị dính axit.

Lúc này, cả nhà V. tri hô nên hàng xóm chạy tới bắt giữ Hải tại chỗ để báo công an phường đồng thời đưa V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngay sau đó, công an phường đã đến bắt Hải ngay tại hiện trường sau đó chuyển sang tạm giữ. Ngày 9-1, Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án đồng thời tạm giam đối với Hải để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trung tá Phạm Thanh Hùng, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Khê cho biết sở dĩ cơ quan công an chậm hoàn tất hồ sơ vụ án, đến ngày 10-5 mới chuyển sang VKSND cùng cấp là do phải trải qua 2 lần trưng cầu giám định đối với nạn nhân. "Nạn nhân bị tạt axit thì thương tích thay đổi nên chúng tôi phải tiến hành trưng cầu giám định 2 lần, đồng thời chờ thủ tục tước quân tịch đối với Hải để hoàn tất thủ tục" – Trung tá Hùng khẳng định.

Theo đó, lần giám định thứ 1 tại Bệnh viện Đà Nẵng, thương tích của chị V. là 19% do Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng thực hiện. Sau đó, do thương tích phức tạp, chị V. được chuyển đến Viện bỏng quốc gia. Tại đây, Công an quận Thanh Khê đã trưng cầu giám định lần 2, kết quả thương tích là 46% do Viện Pháp y Trung ương thực hiện.