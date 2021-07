Vụ tai nạn kỳ lạ

Thứ Ba, ngày 27/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Khoảng 0 giờ ngày 6-6-2018, Công an huyện (CAH) Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên địa bàn TT.Đức Phổ, khiến một người chết, một người bị thương nặng. Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, CAH Đức Phổ phát hiện nhiều chi tiết cho thấy đây không phải là vụ TNGT, mà là một vụ án mạng.

Vụ tai nạn giữa khuya

Khoảng 0 giờ ngày 6-6-2018, người dân phát hiện hai thanh niên có nhiều vết thương, nằm bất tỉnh, gần đó là chiếc xe máy ngã trên đường ở Tổ dân phố 3, TT.Đức Phổ, liền đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo công an. Ngay trong đêm, một tổ công tác của CAH Đức Phổ nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Tại đây, vẫn còn chiếc xe máy bị ngã cách nơi hai nạn nhân được phát hiện khoảng 60m, hiện trường trông như một vụ té xe. Lúc này, thông tin từ bệnh viện xác định, nạn nhân là anh Ngô Thanh Bản (22 tuổi, ngụ xã Phổ Vinh, H.Đức Phổ) và anh Kiều Tấn Danh (31 tuổi, ngụ H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Do thương tích quá nặng, anh Bản đã tử vong, còn anh Danh đang trong tình trạng hôn mê.

Xác định đây là vụ TNGT nghiêm trọng, lãnh đạo CAH Đức Phổ yêu cầu Đội Kỹ thuật hình sự (KTHS) tiến hành khám nghiệm hiện trường lại một lần nữa, vì lần khám nghiệm đầu tiên vào ban đêm không nhìn rõ, có thể bỏ sót dấu vết. Thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 23 giờ 30, lúc này đường vắng người, hai nạn nhân thì người chết, người hôn mê, người dân xung quanh có vẻ sợ sệt nên cung cấp thông tin nhỏ giọt.

Hiện trường vụ án trông như vụ tai nạn giao thông

Dù nhận định ban đầu là vụ TNGT, nhưng qua khám nghiệm lại hiện trường và thu thập thông tin của những người biết việc, lực lượng KTHS xác định đây không phải là vụ TNGT hay tự té xe. Bởi khi các phương tiện va chạm sẽ có dấu vết cày xước, chà xát mặt đường, có các mảnh vỡ của phương tiện để lại, nhưng ở đây lại chỉ có vết máu của các nạn nhân. Ngoài ra, có người dân cung cấp thông tin, khả năng đây là vụ đánh nhau. Vụ việc nhanh chóng được chuyển cho Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Đức Phổ thụ lý điều tra.

Phá án

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đội CSHS đề xuất trợ giúp từ Phòng KTHS Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đội KTHS CAH Đức Phổ, lập 4 mũi trinh sát mở rộng hiện trường điều tra, thu thập thêm chứng cứ, đồng thời nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Mở rộng hiện trường về phía tây, trinh sát phát hiện cánh cổng sắt nhà thờ Tin Lành có vết lõm mới, gần đó có viên gạch bề mặt bị vỡ, trên dính vệt màu nâu giống vết máu.

Cùng những bằng chứng, lời khai, dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, đây có thể là vụ đánh nhau do mâu thuẫn. Qua giám định, kết quả vết nâu trên viên gạch là vết máu, còn nguyên nhân tử vong của nạn nhân Bản là do vật nặng tác động gây vỡ sọ. Đối chiếu với vết máu trên viên gạch, xác định đó là máu của nạn nhân, viên gạch cũng phù hợp với những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Do đó, có thể kết luận nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do bị gạch ném vào đầu dẫn đến vỡ sọ.

Một mũi trinh sát được cử đi xác minh mối quan hệ của hai nạn nhân. Lời khai của hai người bạn khẳng định, tối hôm xảy ra vụ việc, hai nạn nhân cùng họ đi hát tại quán karaoke Đại Lạc và xảy ra mâu thuẫn với tiếp viên trong quán. Ngay lập tức, Đội CSHS CAH Đức Phổ triệu tập toàn bộ số tiếp viên của quán karaoke Đại Lạc có mặt tối hôm đó đến làm việc. Tại trụ sở công an, hai nữ tiếp viên tên Liễu và Hồng đều khai, tối hôm đó, mặc dù có phát sinh xích mích với khách, nhưng khách ra về bình thường, các cô cũng không đi đâu, gặp ai hay gọi điện cho ai. Có điều lạ là toàn bộ danh bạ điện thoại của hai cô này đều bị xóa hết, như giấu giếm điều gì.

Các đối tượng trong vụ án

Cơ quan điều tra rà soát toàn bộ các đối tượng hình sự, ma túy hay đi chơi đêm thường lui tới quán karaoke trên, thấy nổi lên tên Phong có quan hệ yêu đương với Liễu, còn tên Thơm là người yêu của Hồng. Phong là tài xế taxi tại H.Đức Phổ. Được mời làm việc, Phong khai tối hôm xảy ra vụ việc, gã ở nhà ngủ. Phong có nhiều bất minh về thời gian, nhưng một mực khẳng định mình không hay biết chuyện gì.

Khi các trinh sát trích xuất camera, phát hiện thời điểm xảy ra vụ án, có hai người đàn ông đến gặp Hồng. Không biết giữa họ nói gì, nhưng sau đó hai nam thanh niên bỏ đi. Rà soát camera trên các tuyến đường ở TT.Đức Phổ, đối chiếu với phương tiện mà Phong thường dùng, cơ quan điều tra nghi vấn gã có chạy xe máy qua ngã tư gần nơi xảy ra vụ án.

Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 10-6-2018, CAH Đức Phổ tiến hành bắt 7 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Trương Bích Liễu (25 tuổi, quê Long An), Bạch Thị Kim Hồng (19 tuổi, quê Hậu Giang), Trần Hoài Trung (26 tuổi, ngụ TT.Đức Phổ), Nguyễn Quốc Phong (28 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa), Cao Ngọc Hoàng (26 tuổi, ngụ xã Phổ Minh), Nguyễn Xuân Thơm (26 tuổi, ngụ xã Phổ Nhơn, cùng H.Đức Phổ), Lê Anh Giôn (ngụ H.Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận: Trong lúc hát karaoke, anh Danh say xỉn, hất rượu vào người nữ tiếp viên Liễu. Bị Liễu phản ứng lại, anh Danh chửi bới, đuổi nữ tiếp viên này ra khỏi phòng. Liễu tức giận, gọi điện bảo người yêu là Phong đến đánh dằn mặt. Biết chuyện, nữ tiếp viên Hồng cũng gọi điện cho Thơm và Giôn đến quán karaoke đánh anh Danh. Phong gọi điện cho Hoàng và Trung đến tham gia.

Trên đường đến quán karaoke, Thơm và Giôn gặp nhóm Phong, Trung và Hoàng đứng trước nhà thờ Tin Lành (Tổ dân phố 5, TT.Đức Phổ). Khi anh Bản chở anh Danh bằng xe máy từ quán karaoke về nhà thì bị nhóm đối tượng chặn đánh. Thơm dùng gạch ném trúng đầu anh Bản và anh Danh, khiến cả hai bị ngã xe. Thấy hai nạn nhân bị thương tích nặng và ngất xỉu, nhóm đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 25-6-2020, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 7 bị cáo về tội giết người, với mức án như sau: Thơm 17 năm tù, Giôn 14 năm tù, Phong 8 năm tù, Hoàng và Trung mỗi bị cáo 7 năm tù, Liễu và Hồng mỗi bị cáo 5 năm tù.

