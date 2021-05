Vụ ôm thi thể con nằm trên đường ray xe lửa: Người mẹ có dấu hiệu trầm cảm

Theo chính quyền địa phương, trước khi chị S. ôm thi thể con lên đường ray xe lửa chờ tự tử thì 2 vợ chồng có mâu thuẫn. Cả hai vợ chồng chị S. có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Ngày 10-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc chị Đỗ Thị S. (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) ôm thi thể con nhỏ 7 tuổi nằm trên đường ray tàu hỏa với ý định tự tử 2 ngày trước.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo một lãnh đạo xã Hưng Tân, chị S. và chồng là N.Đ.N. có cuộc sống bình thường, gia đình có 2 con, trong đó con gái đầu 7 tuổi và một con còn nhỏ. Đêm trước ngày xảy ra sự việc, giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn bộc phát. Ngoài ra, cũng theo lãnh đão xã Hưng Tân, anh N. bị trầm cảm, lâu nay đi viện chữa nhiều lần nhưng chưa được. Chị S. gần đây cũng có biểu hiện không bình thường, dấu hiệu bệnh trầm cảm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào sáng 8-5, một người phụ nữ ôm thi thể một cháu nhỏ khoảng 7 tuổi (là con gái người này) nằm trên đường ray xe lửa của tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Do phát hiện sự việc, đoàn tàu đã dừng kịp thời. Người phụ nữ này sau đó ôm cháu nhỏ bỏ chạy một đoạn, đến giữa cánh đồng thì bỏ lại thi thể cháu nhỏ.

Tại hiện trường, cháu nhỏ đã tử vong, trên tay có vết cắt. Xe máy của người phụ nữ dùng để chở cháu nhỏ để lại bên đường dính nhiều vết máu. Danh tính người phụ nữ sau đó được xác định là chị là Đỗ Thị S.. Người này được cơ quan công an tìm thấy và đưa đến Trạm Y tế xã Hưng Mỹ để chăm sóc sức khỏe, sau đó đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

