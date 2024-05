Ly bia chia lìa tình bạn

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Ng.V.Đ (SN 1974; trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" và tội "Cố ý gây thương tích"; bị cáo Ph.V.D (SN 1991; trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) về tội "Cố ý gây thương tích". Những người dự khán không khỏi xót xa, bởi vì lý do nhỏ nhặt, ép bạn uống bia, đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, để rồi rơi vào cảnh tù tội.

Ép uống bia dẫn đến ẩu đả

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 18-5-2022, Ng.V.Đ, Ph.V.D và 2 người bạn cùng quê là N.M.Th, Ng.V.D sau một ngày lao động vất vả, họ hẹn nhau ra quán nhậu ở thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc để uống bia.

Cuộc nhậu ban đầu vui vẻ nhưng dần nảy sinh mâu thuẫn khi Ng.V.D không uống bia. Thấy vậy, Ph.V.D đã dùng những lời lẽ để ép Ng.V.D uống cho bằng được nhưng bị bạn cự tuyệt nên hai người gây gổ. Thấy vậy, hai người bạn nhậu đã ra sức can ngăn họ. Để cuộc nhậu tiếp tục, N.M.Th đưa Ph.V.D về nhà ông N.V.L cách quán khoảng 100 m nghỉ ngơi rồi quay lại tiếp tục nhậu với 2 người bạn.

Tưởng chuyện đã rồi, cuộc nhậu sẽ sang một "chủ đề" khác nhưng một lúc sau, Ng.V.Đ và N.M.Th lại lời qua tiếng lại về chuyện Ph.V.D ép Ng.V.D uống bia rồi hai bên gây gổ, thách thức đánh nhau. Th. lấy 2 vỏ chai bia ném về phía Đ., một chai trúng Đ. Ng.V.Đ tức tốc chạy ra xe máy của mình đang dựng ở sân lấy 1 con dao dài 54 cm. Thấy nguy hiểm, Th. nhanh chân bỏ chạy về nhà ông L. thì Đ. đuổi theo.

Khi đến sân nhà ông L., Th. cầm chiếc ghế nhựa quay lại đánh Đ. thì bị đối phương dùng dao chém vào tay phải. Th. vứt ghế, lấy xẻng gần đó đánh Đ. nhưng không trúng.

Đang ngồi uống trà trong nhà ông L., thấy Đ. và Th. đánh nhau, Ph.V.D liền cầm chiếc bình trà bằng sứ đi đến cách Đ. khoảng 1 m rồi ném mạnh vào phía trên mắt trái của đối phương, gây thương tích. Nén cơn đau, Đ. dùng tay trái ôm đầu, tay phải cầm dao chém nhiều nhát về phía Ph.V.D, gây thương tích ở đầu, tay của nạn nhân.

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn. Ph.V.D được đưa đến bệnh viện thăm khám, cấp cứu. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và bắt tạm giam đối với Ng.V.Đ từ ngày 30-9-2022; bị can Ph.V.D được cho tại ngoại.

Bị cáo Ng.V.Đ (trái) và Ph.V.D ở phiên xét xử

Bài học cho mọi người

Theo kết luận giám định pháp y, hành vi của Ng.V.Đ dùng dao chém vào tay phải N.M.Th gây thương tích 39%; chém vào tay và đầu Ph.V.D thương tích 21%. Cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định hành vi của Đ. đã cấu thành 2 tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" đối với hành vi chém D. và tội "Cố ý gây thương tích" đối với hành vi chém Th. Hành vi Ph.V.D vô cớ dùng bình trà sứ là hung khí nguy hiểm ném vào đầu Đ. gây thương tích 7% đã cấu thành tội "Cố ý gây thương tích". Hành vi của Đ. và D. là nguy hiểm nên cần phải xử lý trước pháp luật.

Ng.V.Đ là con út trong gia đình có 4 anh chị em, cha mẹ đã mất. Đ. sống với gia đình ở xã Lộc Thủy từ nhỏ, học xong lớp 9 thì ở nhà phụ giúp gia đình. Lớn lên thì lập gia đình ở quê, lấy nghề nông mưu sinh. Vợ chồng Đ. có với nhau 3 người con, đứa lớn 18 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi nhưng họ đã ly dị.

Cáo trạng cũng cho biết Ng.V.Đ không phạm vào các tình tiết tăng nặng, tại tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Mẹ ruột của bị cáo là người có công với cách mạng, được tặng thưởng huy chương; bản thân Đ. cũng có nhiều thành tích trong công tác tại địa phương nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Còn Ph.V.D làm nghề tự do, đã lập gia đình. Niềm vui của vợ chồng trẻ vừa có với nhau một đứa con chưa tròn 1 tuổi thì người chồng đã rơi vào vòng lao lý chỉ vì một xích mích nhỏ trong cuộc nhậu với bạn bè.

Ph.V.D không có tình tiết tăng nặng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, D. cũng thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra, tỏ ra ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Tại phiên xét xử, sau khi xét hỏi và xem xét tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định những vết thương của Ng.V.Đ do Ph.V.D dùng bình trà ném vào mắt là những vết thương rách da, nông, không thể gây chết người cho dù không được cấp cứu kịp thời. Bị cáo Ng.V.Đ không có động cơ và ý định giết chết bị cáo Ph.V.D, vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đ. 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; bị cáo Ph.V.D 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đanh thép về hậu quả bi thảm khi con người đánh mất bản thân, khi sự hung hăng và thiếu tôn trọng được đặt lên trên giá trị đạo đức và lẽ phải.

