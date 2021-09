Nhân chứng vụ tài xế bị truy đuổi: "Sau tai nạn, tài xế còn sống, bị đánh"

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 11:00 AM (GMT+7)

Trái với kết luận pháp y cho rằng nạn nhân tử vong do TNGT, bị cáo, bị hại, người làm chứng và người liên quan đều khẳng định nạn nhân còn sống.

Tài xế còn sống, xin được về với vợ con

Chiều qua (21/9), trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tài xế bị đuổi, hành hung, tử vong tại Bắc Giang, nhiều bị cáo, nạn nhân, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều khẳng định nạn nhân Bách vẫn sống sau TNGT.

Cụ thể, tại phiên tòa, nhân chứng Khúc Văn Khiêm, điều khiển chiếc xe tải bị xe của nạn nhân đâm phải khi đang đổ đất nói: Sau vụ TNGT, tôi thấy anh Bách vẫn còn sống, 2 tay giữ chặt cửa không cho bị cáo Nguyễn Văn Ích đạp, giật cửa xe. Sau khi bị lôi ra khỏi xe, tôi thấy anh Bách bị nhiều người dùng chân, tay đấm đá túi bụi vào đầu và người. Khi đó, họ đánh bằng tay không, lúc sau những người đi xe máy tới nơi thì họ mới có gậy, tuýp sắt.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhân chứng Trần Kim Nguyên, người hướng dẫn cho anh Khiêm đổ đất có mặt tại hiện trường cũng khẳng định thấy các bị cáo dùng chân đá vào đầu, mặt, dùng dép đập vào đầu nạn nhân. Lúc đó lái xe quỳ gối, chắp tay như lạy van xin. Lúc 2 người đi xe máy cầm tuýt sắt tới nói “mày giỏi thì chạy nữa đi” rồi tiếp tục đấm, đá vào người tài xế Bách.

Tại phiên tòa, lời khai của người làm chứng Đồng Văn Tuấn, lái xe tải chở đất đang đứng trên thùng, dỡ bạt xe gần hiện trường khẳng định: Tôi thấy 3, 4 người từ xe truy đuổi phía sau xuống nói “nó vẫn sống”. Sau đó, nạn nhân bị những người này liên tục đấm, đá. Người phụ nữ đi cùng nhóm này nói “Chúng mày thôi đi, có nghe chị không”.

Lời khai của các nhân chứng Dương Hữu Hưng, Dương Công Thể tài xế chở đất tại hiện trường cũng khẳng định: Người trên xe truy đuổi nói “mày xong rồi, còn chạy được nữa không” rồi liên tục dùng tay, chân đấm đá nạn nhân. Khi được người phụ nữ đi cùng can ngăn, các đối tượng còn đánh thêm vài cái nữa.

Trả lời câu hỏi của HĐXX với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chị Nguyễn Thị Bình, người đi cùng xe với các bị cáo nói: Lúc đó nạn nhân Bách vẫn còn sống. Các bị cáo Nguyễn Văn Ích và Đặng Văn Thêm đá vào tay anh Bách, nạn nhân ôm đầu nằm. Thêm định cầm hòn đá lao vào đánh tiếp nhưng tôi đã kịp thời can ngăn.

Bị cáo Nguyễn Sinh Mạnh và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Có mặt tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Phượng, người đi cùng xe với các bị cáo khẳng định: Nhìn thấy bị cáo Ích đá vào người anh Bách, chị Nguyễn Thị Bình đứng gần đó đã can ngăn.

Bị hại Trần Thị Ngân, người ngồi trên xe anh Bách khẳng định: Sau khi bị lôi ra khỏi xe, anh Bách nói “em xin các anh, cho em về vợi vợ con em”. Sau đó tôi và em họ là Nguyễn Văn Lưu cũng bị lôi ra khỏi xe, Lưu bất tỉnh được xếp chồng lên anh Bách đang nằm trên đường. Lúc đó, 1 người cao dong dỏng đá liên tiếp vào người Lưu, tôi có nói “nó bị thế rồi, xin các anh đừng đánh nữa” sau đó tôi cũng bị đánh.

Giám định viên vẫn khẳng định tài xế tử vong do TNGT

Tuy vậy, trả lời câu hỏi của HĐXX về nguyên nhân tử vong của nạn nhân có phải do TNGT hay do bị đánh? Các giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang được triệu tập đến phiên tòa vẫn khẳng định nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Văn Bách là do TNGT.

Cụ thể, các bác sỹ Ngô Văn Bộ, Trần Văn Đông, giám định viên pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị va đập mạnh dẫn đến gãy xương lồng ngực, vỡ gan, mất máu cấp và tử vong. Cơ chế hình thành nên vết thương này do vật tày gây nên nhưng chính xác là vật gì thì không xác định được, có thể do nạn nhân va đập vào vô lăng gây nên, không ai biết được.

Nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được cơ quan công an dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm ngày 21/9.

Trả lời câu hỏi về cơ chế hình thành các vết bầm tím trên vùng lưng, eo của nạn nhân, các giám định viên khẳng định đây không phải vết thương do vật tày gây nên. Đây là phản ứng tự nhiên của thi thể sau từ 2 đến 4 tiếng tử vong.

“Trong quá trình khám nghiệm và kết luận giám định pháp y, chúng tôi không nói đến việc nạn nhân Nguyễn Văn Bách bị đánh. Chúng tôi chỉ thấy và kết luận nạn nhân tử vong do đa chấn thương do TNGT. Chúng tôi khẳng định mình làm việc đã rất tỉ mỉ, hoàn toàn khách quan, không vì mục đích vụ lợi”, giám định viên Ngô Văn Bộ nói trước tòa.

Trong phần trả lời câu hỏi của mình, các bị cáo đều phủ nhận lời khai của các nhân chứng, bị hại và khẳng định mình không đánh, không nhìn thấy ai đánh nạn nhân.

Các bị cáo Nguyễn Sinh Mạnh, Nguyễn Văn Ích và Đặng Văn Thêm khẳng định lúc đó nạn nhân Bách vẫn còn sống. Các bị cáo đã cùng nhau đỡ nạn nhân ra khỏi xe và chỉ lấy chân đá nhẹ vào hông, tay để xác định xem nạn nhân còn sống hay không rồi đưa đi cấp cứu.

HĐXX và kiểm sát viên cho rằng lời khai này của các bị cáo là mâu thuẫn, truy đuổi gắt gao hàng chục km mà không đánh, nhiều lời khai đã phản cung, không đúng với lời khai tại cơ quan điều tra đã được ghi âm, ghi hình đầy đủ; các bị cáo cũng khẳng định không bị bức cung, nhục hình.

Như báo Giao thông đã đưa tin, khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố các đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sau đó, trước kiến nghị của gia đình nạn nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển tội danh sang tội “giết người” đối với các đối tượng liên quan vụ án.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bắc Giang: Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997, tổ dân phố Quyết Thịnh, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang); Nguyễn Đức Hiếu (SN 1996, trú khu 3, P. Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" theo Điều 123, 134 Bộ luật Hình sự.

4 bị can khác gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999, thôn Đồi Hồi, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Văn Ích (SN 1969, trú tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Khôi (SN 1994, thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, trú tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-o-to-truy-duoi-o-bac-giang-tai-xe-van-song-sau-tngt-nhung-bi-danh...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-o-to-truy-duoi-o-bac-giang-tai-xe-van-song-sau-tngt-nhung-bi-danh-d525779.html