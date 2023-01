Kẻ giết người yêu cũ trên đường phố Hà Nội đối diện mức án nào?

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã có thông tin chính thức về vụ án mạng xảy ra đêm 12/1 trên phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến một cô gái tử vong.

Hình ảnh Hoàng Văn Thành ra tay sát hại cô gái trẻ trên phố ở Hà Nội

Theo điều tra, Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) từng có tình cảm với chị P. (SN 2003; trú tại Lai Châu, làm nghề thợ sửa móng tay).

Tối 12/01/2023, Thành phát hiện chị P. ngồi uống nước cùng với anh D. (SN 1995; trú tại Thanh Trì, Hà Nội) trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Khoảng 23h cùng ngày, chị P. cùng anh D. đi về cửa hàng nail của chị gái chị P. thì gặp Thành đi xe máy đến. Do bức xúc việc chị P. có tình cảm với anh D. nên giữa Thành và chị P. xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau trước số nhà 84 Vương Thừa Vũ.

Sau đó, Thành lấy 1 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, khiến chị P. tử vong tại chỗ. Anh D. thấy chị P. bị đâm nên xông vào can ngăn thì bị Thành cầm dao đâm vào tay trái gây thương tích. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường tới tối 14/1/2023 mới ra đầu thú sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Thanh Xuân vận động.

Đối tượng Hoàng Văn Thành tại cơ quan công an

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người.

"Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm rất manh động, táo tợn, sát hại nạn nhân dã man, tàn ác... đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích.

Theo chuyên gia pháp lý này, hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm Thủ đô nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật"", luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn. 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7- 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 - 5 năm.

