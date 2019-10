Vụ nhân viên BHXH bị sát hại tại trụ sở: Nghi phạm xuất hiện tại Hà Nội

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 09:31 AM (GMT+7)

Sau khi trích xuất được một số đoạn video clip, cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ BHXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xuất hiện tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An ngày 22-10 cho biết, cơ quan này đã cho đăng tải các đoạn clip kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra đêm 13-10 vừa qua.

Sau khi sát hại ông Thành, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn

Theo các clip ghi lại, sau khi sát hại ông Đặng Văn Thành (45 tuổi, nhân viên bảo vệ BHXH Quỳnh Lưu), khoảng gần 23h ngày 13-10, nghi phạm đội mũ bảo hiểm màu vàng, chạy xe máy của nạn nhân ra khu vực một khách sạn ở thị xã Hoàng Mai, cách hiện trường gây án khoảng 15km. Tiếp tục mở rộng điều tra qua các camera an ninh ở bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), ban chuyên án phát hiện nghi phạm vào bến xe, mang theo một túi đồ sau lưng.

Hiện tại, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, khoanh vùng nghi phạm. Sau khi gây án, nghi phạm bị thương. Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện nghi phạm có đặc điểm tương tự thì cung cấp cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An qua số điện thoại trung tá Hồ Xuân Thành, Đội trưởng đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0692904512 hoặc 0904651777.

Trụ sở BHXH Quỳnh Lưu, nơi xảy ra sự việc.

Như đã đưa tin, vào khoảng gần 7h ngày 14-10, lãnh đạo BHXH huyện Quỳnh Lưu đến trụ sở để làm việc thì thấy cổng cơ quan vẫn đóng. Lãnh đạo này sau đó đi tìm ông Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng) làm bảo vệ cho cơ quan nhưng không thấy đâu. Khi ra sau tòa nhà làm việc, mọi người mới tá hỏa khi thấy nam bảo vệ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có một viên gạch dính máu. Cửa phòng chứa két sắt của bảo hiểm có dấu hiệu bị cạy phá. Chiếc xe máy của ông Thành bị mất.