Hé lộ chân dung hung thủ sát hại bảo vệ bảo hiểm cướp tài sản

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 19:44 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa thông báo đặc điểm nhận dạng của hung thủ.

Hình ảnh đối tượng giết người được trích xuất từ camera

Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tìm được phương tiện là chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 37F2-0188, nhãn hiệu Honda Dream II, màu sơn nâu cùng một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, trên mũ có dòng chữ "Bắc Á Bank" của nạn nhân Đặng Văn Thành (1974, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tại bãi đất trống sau khu vực khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai.

Từ camera an ninh ghi lại được, công an đã thu thập được hình ảnh của đối tượng gây án. Cụ thể đối tượng là nam giới, mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân). Sau khi gây án, đối tượng bị thương.

Hiện trường vụ án

Trước đó, gần 7h ngày 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ (Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu) đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Không liên lạc được với bảo vệ Đặng Văn Thành, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện thi thể nam bảo vệ với nhiều vết thương.

Theo nhân chứng, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, đầu bị thương. Một két sắt tại trụ sở bị phá, gần đó có vết trượt dài nhiều mét do sự di chuyển két.

Công an tỉnh Nghệ An đánh giá đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.