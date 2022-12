Vụ mua bán 31 trẻ sơ sinh: Công an truy tìm thêm 1 đối tượng

Ngày 26-12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phát đi hình ảnh và thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Nguyễn Thị Ngọc Như cùng đồng bọn thực hiện. Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan công an thông báo truy tìm đối tượng tên Phạm Thị Hương (SN 1999 quê ở Quan Hóa, Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hương là đối tượng có liên quan trong vụ án nêu trên, hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy đối tượng Phạm Thị Hương ở đâu đề nghị báo ngay cho Phòng CSH Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.

Trước đó, đầu tháng 11-2022, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ triệt phá đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh do Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TPHCM) cùng nhiều người khác thực hiện. Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Như tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản và tên khác nhau. Như đã đến nhiều bệnh viện ở Bình Dương và TPHCM để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh.

Phạm Thị Hương

Sau khi mua trẻ sơ sinh, Như lên các trang mạng xã hội để rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35-60 triệu đồng/1 bé. Bên cạnh đó, Như bán một bộ hồ sơ giả (giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh...) với giá từ 30 - 40 triệu đồng/bộ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua, nếu khách mua có nhu cầu.

Đối tượng mua bán trẻ sơ sinh bị bắt trên ôtô khi đang đi giao trẻ

Công an đã bắt quả tang khi Như đang đi bán một trẻ sơ sinh tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Từ kết quả này, công an mở rộng và bắt giam nhiều đối tượng khác. Quá trình điều tra mở rộng đến nay, Ban chuyên án đã xác định có đến 31 trẻ sơ sinh đã bị đường dây này mua bán. Đáng chú ý, các bị can trong đường dây này thậm chí đã bán chính con đẻ của mình và tổ chức cả dịch vụ nuôi đẻ.

Hiện Công an Bình Dương đang mở rộng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

