Vụ kiểm tra nhà hàng ở quận 1, TP.HCM: Ai là ông chủ thật sự?

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 18:00 PM (GMT+7)

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép vào ngày 2.11.2017, chủ nhà hàng 92 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 là Trần Hoàng An (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Ngày 13.5, liên quan đến vụ “Trăm cảnh sát đột kích nhà hàng thác loạn bậc nhất Sài Gòn” như đã thông tin, Công an quận 1, TP.HCM đã xác định được chủ điều hành kinh doanh tụ điểm ăn chơi số má này ở khu vực.

Theo Công an quận 1, tụ điểm kinh doanh nhà hàng 92 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM do Công ty TNHH Nhà hàng Toàn Vượng đứng tên giấy phép đăng ký kinh doanh, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép lần đầu vào ngày 2.11.2017.

Các tiếp viên nữ trong trang phục hở hang. Ảnh: C.T

Theo đó, Công ty TNHH Nhà hàng Toàn Vượng do Trần Hoàng An (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Thuận) đứng tên chủ sở hữu. Một nguồn tin của Dân Việt cho biết, An chỉ là người đứng tên, còn người chủ thật sự là một người khác ở TP.HCM.

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ những bước sai phạm của tụ điểm ăn chơi khét tiếng này.

Chủ nhà hàng là một thanh niên 9X. Ảnh: C.T

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Đội Kiểm tra Liên ngành VHXH quận 1 phối hợp Công an phường Nguyễn Thái Bình đã ập vào kiểm tra nhà hàng 92 Ký Con. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong nhà hàng có hàng chục cô gái trong trang phục hở hang, thiếu vải đang "phục vụ" khách tại các phòng hát.

Ngoài lỗi vi phạm trên, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 2 tụ điểm trên với nhiều lỗi vi phạm như: kinh doanh karaoke không phép, không đảm bảo an toàn PCCC, không có hợp đồng lao động với các nhân viên.

Cùng thời điểm trên, 2 đầu đường Tôn Thất Tùng (quận 1) bị phong tỏa để các trinh sát ập vào kiểm tra nhà hàng Dmax. Hệ thống báo động tại nhà hàng Dmax bị Công an quận 1 vô hiệu hóa. Tại gần 20 phòng VIP trong 6 tầng lầu, cảnh sát bắt quả tang hàng chục cô gái ăn mặc hở hang, ngả ngớn với khách nhậu trên ghế sofa. Thấy cảnh sát, họ vội khoác áo choàng bỏ chạy, trốn vào nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ để lánh mặt.

Hơn 50 nữ tiếp viên nghi phê ma túy được đưa về trụ sở. Ảnh: C.T

Cảnh sát đã đưa gần 100 người, trong đó bao gồm hơn 50 nữ tiếp viên, về trụ sở vì nghi vấn sử dụng ma túy. Nhiều lỗi vi phạm tại nhà hàng được ghi nhận như kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm... Đến hơn 3h sáng, nhân viên nhà hàng lần lượt bị cảnh sát kiểm tra tình trạng sử dụng ma túy.

Nhà hàng Dmax luôn quy tụ dàn nữ tiếp viên trẻ đẹp, chịu chơi và được xem là tụ điểm thác loạn bậc nhất Sài Gòn.

Động thái lần này của Công an quận 1 nhằm siết lại hoạt động của các cơ sở kinh doanh có dịch vụ nhạy cảm, nhà hàng biến tướng, sử dụng hình thức kích dục câu khách... làm suy đồi đạo đức xã hội và ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.

Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ ra nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do một bộ phận cán bộ yếu kém năng lực quản lý, thậm chí tiếp tay, bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm. Công an TP.HCM được giao phối hợp cùng VKS xem xét khởi tố hình sự những nhà hàng vi phạm.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11.5, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM đã kiểm tra bất ngờ nhà hàng Ruby ở địa chỉ số 31A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Khi lực lượng chức năng vừa ập vào nhà hàng, nhiều phòng có nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, không đúng quy định đang ngồi tiếp khách. Phát hiện lực lượng chức năng, hàng chục tiếp viên tìm cách tháo chạy lên tầng thượng hòng tẩu thoát nhưng bị chốt chặn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý 64 nữ tiếp viên có hành vi vi phạm ăn mặc không đúng quy định khi tiếp khách. Bước đầu, công an xác định nhà hàng Ruby không có giấy phép kinh doanh lĩnh vực karaoke nhưng lại thiết kế 10 phòng với đầy đủ tiện nghi để phục vụ khách. Khi quán có khách vào vui chơi, quản lý sẽ đưa các tiếp viên trong trang phục "kiệm vải" phục vụ để nhận tiền bo của khách. Mỗi ngày, nhà hàng hoạt động đến 3-4h sáng, với hàng chục tiếp viên nữ luôn trực chờ để vui chơi cùng khách.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra xử lý.