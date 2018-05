Gần trăm dân chơi trong quán Karaoke dương tính với ma túy

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 11:44 AM (GMT+7)

Tiến hành test nhanh, kết quả có 76/103 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Đồng thời công an thu giữ nhiều chất ma túy khác trên người và trên xe của các đối tượng.

Ngày 13-5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện gần trăm thanh niên dương tính ma túy trong quan karaoke.

Theo công an, vào khoảng 1 giờ rạng sáng ngày 13-5, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại quán karaoke 67 HiHi (địa chỉ 67/24F, đường Phó Cơ Điều, Phường 3, thành phố Vĩnh Long) do Trần Thị Thu Hằng, 56 tuổi, ngụ địa chỉ trên làm chủ.

Tiến hành test nhanh có 76/103 đối tượng dương tính với ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong quán karaoke có 103 nam, nữ đang vui chơi, quay cuồng nhảy múa.

Tiến hành kiểm tra nhanh, kết quả có 76 đối tượng dương tính với các chất ma túy như ma túy đá, thuốc lắc và heroin, trong đó có nhiều đối tượng dương tính với cả 3 loại ma túy trên.

Số ma túy phát hiện trên người và trên xe các dân chơi

Ngoài tra, công an còn phát hiện nhiều loại ma túy như: ma túy tổng hợp, ma túy đá, cỏ mỹ, cũng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy trong phòng karaoke, trên người và trong xe mô tô của các đối tượng trên

Hiện, lực lượng Công an đã lập biên bản, niêm phong số ma túy tại trên, tạm giữ các phương tiện và đưa nhóm đối tượng trên về làm việc.