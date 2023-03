Người đàn ông chết trong nghĩa trang và tên "sát thủ" lang thang (P1): Vụ án mạng kinh hoàng

Sáng 5/10/2008, trời hửng nắng nhẹ, người dân thông Phương Mỹ lũ lượt kéo nhau đi làm. Khi ngang qua nghĩa trang thôn, họ vô tình nhìn thấy một người đàn ông nằm gục ngay mép nhà quản trang.

Vài người tò mò tiến đến thì sửng sốt bởi xung quanh người đàn ông ấy có nhiều vết máu vương vãi. Thông tin này lập tức được báo về cho cơ quan công an.

Nghĩa trang thôn Phương Mỹ nằm khá xa khu dân cư, là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Tại hiện trường, người đàn ông được xác định đã tử vong, nằm sát mép thềm nhà quản trang. Công an tìm thấy nhiều vết thương chí mạng trên phần đầu, gáy người này. Xung quanh chỗ nạn nhân nằm rất nhiều vết máu loang lổ.

Khi mở rộng diện tìm kiếm, công an phát hiện một chiếc búa đinh nằm gần chỗ nạn nhân tử vong. Qua giám định, những vết thương của nạn nhân là do vật cứng gây nên, trùng khớp với chiếc búa đã tìm thấy tại hiện trường. Đây chắc chắn là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Công an khám nghiệm một vụ án (ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết)

Công an xác định, nơi nạn nhân được phát hiện cũng là hiện trường chính của vụ án. Qua rà soát, Công an Hải Phòng tìm ra nhân thân của người xấu số là ông Vũ Trọng N (SN 1937, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).

Lúc này, một câu hỏi đặt ra là ông N không phải người địa phương, tại sao tới tận thôn Phương Mỹ để rồi bị sát hại? Vậy đây là vụ án giết người do thù tức, mâu thuẫn cá nhân hay để cướp tài sản?

Người nhà nạn nhân cho hay, do hoàn cảnh khó khăn nên ông N mua chiếc xe máy và hành nghề xe ôm. Trước khi được phát hiện đã tử vong, chiều 4/10 người đàn ông này vẫn đi làm bình thường.

Tuy có tuổi, nhưng ông N vẫn rất chịu khó, hàng ngày, ông hay ra khu vực ngã ba Hào Khê (quận Lê Chân) để đón khách. Từ khá lâu, công việc diễn ra thuận lợi, người đàn ông này cũng kiếm thêm được "đồng ra, đồng vào" để trang trải cuộc sống.

Một nhân chứng cho hay, chiều 4/10, ông N đi làm có đem theo chiếc xe máy và một điện thoại di động mầu đen. Tuy nhiên, vào thời điểm công an khám nghiệm hiện trường, cả hai tài sản này đã biến mất, công an chỉ tìm thấy cuốn sổ tay, ghi chép các số điện thoại còn nằm lại nơi ông N tử vong.

Những chi tiết này đã đưa các điều tra viên Công an Hải Phòng đến một nhận định, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Do công việc đặc thù là xe ôm, vì thế mỗi ngày ông N tiếp xúc với khá nhiều người, trong đó không ít là khách vãng lai, không rõ nhân thân, lai lịch. Điều này vô hình dung đã khiến công tác điều tra, truy xét của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.

Ban chuyên án được thành lập với những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an TP Hải Phòng. Ngay khi vụ án xảy ra, các trinh sát đã xác định thời điểm cuối cùng ông N xuất hiện là ở khu vực ngã ba Hào Khê. Hàng loạt những đối tượng cộm cán, đối tượng có tiền án, tiền sự trong vùng đều được đưa vào "tầm ngắm". Tuy vậy, thông tin thu lại rất ít, không đủ để cơ quan điều tra "lần ra" được manh mối nào.

Thông tin cho thấy, chiều 4/10, ông N có đón khách tại ngã ba Hào Khê sau đó đi đâu không rõ. Tối đó, ông này có gọi điện về nhà báo là ăn cơm trước, không phải đợi.

Chi tiết này được các điều tra viên đánh giá là vô cùng quan trọng, có thể ông N đã bị đối tượng "điều" đi nhiều nơi rồi mới "chọn" địa điểm vắng vẻ như khu vực nghĩa trang thôn Phương Mỹ để gây án. Nếu là thế, hung thủ chắc chắn có kế hoạch, có chuẩn bị từ trước và điều đó đồng nghĩa với việc người này sẽ chủ động che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan điều tra.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Các tổ trinh sát gặp gỡ nhiều người quen biết, làm cùng khu vực với ông N để chắt lọc từng chút thông tin ít ỏi. Các anh được biết, chiều ấy có một thanh niên lạ mặt, dáng người gầy, da trắng, cao khoảng 1m60 đến thuê ông N chở đi công việc. Ông N đồng ý và đi cùng người thanh niên này. Nhân chứng chỉ biết có thế, việc ông N cùng người thanh niên lạ mặt kia di chuyển đến đâu thì họ chẳng rõ.

Lúc này, nam thanh niên lạ mặt với dáng người gầy trở thành đối tượng đặc biệt quan trọng. Anh ta là người cuối cùng gặp ông N trước khi nạn nhân mất liên lạc với gia đình. Khả năng rất cao là đối tượng dính líu đến vụ án. Công an Hải Phòng phải tìm bằng được thanh niên này.

Cùng thời điểm trên, ngoài việc truy tìm đối tượng thuê ông N chở đi chiều 4/10, Công an Hải Phòng cũng tích cực rà soát, truy lùng chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân được xác định đã mất sau khi tử vong. Cuộc rà soát diễn ra trên diện rộng, từ đó xuất hiện những thông tin vô cùng quý báu.

(Còn nữa)

