Vụ đường dây cờ bạc khủng ở An Giang: Phong tỏa hàng trăm tỷ trong tài khoản ngân hàng

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 14:28 PM (GMT+7)

Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc "khủng" tại An Giang do "nữ quái" Nguyễn Thị Thuỷ Liên cầm đầu, CQĐT đã phong toả thêm 70 tài khoản ngân hàng (ước tính vài trăm tỷ đồng) liên quan đến các đối tượng.

Sáng 7/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án trên gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi, còn gọi là Bé Ba), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; La Thị Hồng Yến (48 tuổi, còn gọi là Thủy Tiên) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi) cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Đối tượng cầm đầu - Nguyễn Thị Thủy Liên.

Khám xét nơi ở của Liên, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn. Điển hình qua kiểm tra tài khoản của đối tượng Trương Thị Bích Hạnh, có ngày số tiền các đối tượng đánh bạc thông qua tài khoản này khoảng 5 tỉ đồng. Hiện, Cơ quan điều tra đã phong tỏa thêm 70 tài khoản liên quan đến đường dây, ước tính có thể lên đến vài trăm tỉ đồng.

Các đối tượng Lương Thị Kim Khá (áo trắng), La Thị Hồng Yến (áo xanh) và Trương Thị Bích Hạnh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 5/6, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia.

Đối tượng Dương Văn Hoàng (đeo khẩu trang) và Lê Tấn Hảo.

Được biết, đường dây này đã hoạt động lâu năm, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia sát phạt tại ổ cờ bạc này.

Khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan như: Máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề và khoảng 100 điện thoại di động các loại, cùng 5 tỷ đồng tiền mặt bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Kiểm tra sao kê một tài khoản của đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thủy Liên; chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến con số khoảng 50 tỉ đồng.

