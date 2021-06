Hơn 100 công an phá vụ đánh bạc "khủng" ở Quảng Bình

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 21:00 PM (GMT+7)

Đây là chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mà công an triệt phá.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa triệt phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 500 triệu đồng, liên quan đến hơn 50 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Lực lượng Công an Quảng Bình khám xét chỗ ở của đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề

Trước đó, hôm 2-6, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an thị xã Ba Đồn, Công an huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh chia thành 12 tổ công tác triệu tập đấu tranh với Võ Thị Thùy Giang (SN 1982, trú tại TP Đồng Hới); Châu Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại huyện Bố Trạch) và Nguyễn Trung Pháp (SN 1980, trú tại huyện Quảng Ninh) và các thư ký đề khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, facebook để nhắn tin chơi đề dựa vào kết quả xổ số miền Trung, miền Bắc và chuyển tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi các "con bạc" mua số lô, số đề tại các thư ký đề, những người này dùng điện thoại chụp ảnh bảng đề và chuyển cho các đối tượng.

Từ khoảng tháng 3-2021 đến nay, Võ Thị Thùy Giang, Châu Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Pháp đã nhận bảng đề của hơn 50 đối tượng là thư ký đề trên địa bàn với số tiền giao dịch hơn 15 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền mua số lô, số đề trung bình mỗi ngày khoảng trên 500 triệu đồng.

Riêng trong ngày 2-6, cả 3 đối tượng đã nhận bảng đề từ 36 tài khoản Zalo với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Các tổ công tác khám xét chỗ ở của 3 đối tượng, thu giữ gần 150 triệu đồng tiền mặt; 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

