Vụ đâm thương vong 3 hàng xóm: Nghi phạm khai uống rượu trước khi gây án

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 22:15 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trước khi gây án có uống 1/4 lít rượu, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đồn công an.

Nguyễn Thanh Cường tại trụ sở công an.

Tối 13/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (SN 1987, trú tại ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/10, chị Ca Thị Sang (SN 1974) đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà, Cường cầm cây xâm gạo đi bộ từ nhà cách đó 10 mét đến nắm tóc rồi đâm nhiều nhát vào người chị Sang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Cường bỏ đi một đoạn thấy anh Nguyễn Văn Hận (SN 1985, trú cùng xóm) đang ngồi câu cá bên bờ sông, Cường xông đến dùng cây xâm gạo đâm anh Hận nhiều nhát khiến anh Hận phải nhảy xuống sông để thoát thân.

Chưa dừng lại, Cường quay lại chỗ chị Sang đang nằm và tiếp tục xô xát với ông Ca Văn Thời (SN 1952 - bố chị Sang). Trong lúc xô xát, Cường dùng cây xâm gạo đâm ông Thời nhiều nhát và làm rớt cây xâm gạo tại hiện trường. Sau khi gây án xong, Cường bỏ đi về nhà thì bị mọi người bắt giữ và báo công an.

Hậu quả, ông Thời và anh Hận được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Sang tử vong tại chỗ. Đến khoảng 3h sáng 11/10, ông Thời tử vong do vết thương quá nặng. Anh Hận đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Hiện trường nơi Cường đâm chị Sang tử vong.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai vào khoảng 9h sáng 10/10, Cường có uống khoảng 1 xị rượu (khoảng 1/4 lít rượu) rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình ở Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định Pháp y tâm thần đối với Nguyễn Thanh Cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

