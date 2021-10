Người đàn ông điên cuồng truy đuổi, đâm thương vong 3 hàng xóm

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 08:48 AM (GMT+7)

Công an tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

Sáng 11/10, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT nơi đây đang tạm giữ Nguyễn Thanh Cường (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan công an. Ảnh T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/10, Cường mang theo cây xăm bao gạo (loại cây bằng kim loại có đầu mũi nhọn, rỗng) đến nhà chị Ca Thị S. (SN 1974).

Thấy chị S. đang ngồi giặt quần áo trước nhà, Cường lao vào, dùng cây xăm gạo đâm hàng chục nhát vào người phụ nữ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Cường bỏ đi.

Khi nhìn thấy anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, ngụ cùng địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông, Cường xông đến đâm anh này bị thương. Để thoát thân, người đàn ông nhảy xuống sông.

Thấy vậy, Cường tiếp tục quay lại chỗ chị S.

Hiện trường vụ án. Ảnh T.T

Lúc này, phát hiện cha chị S. là ông Ca Văn Th. (SN 1952) đang đứng gần đó, Cường rượt ông Th. đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà.

Cường bị bắt giữ ngay sau đó. Ông Th. và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu, đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-ong-dien-cuong-truy-duoi-dam-thuong-vong-3-hang-xom-d528149.html