Vụ con rể sát hại mẹ vợ giấu xác vào bể nước: Nghi phạm nói gì khi bị bắt?

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Khi bị lực lượng công an bắt giữ, Nguyễn Đức Bộ vừa mới ăn xong bữa cơm cùng với người thân trong gia đình.

Tin nóng Sự kiện:

Thi thể bà H. bị con rể giấu xuống bể nước trong nhà.

Liên quan đến vụ con rể giết mẹ vợ, giấu xác vào bể nước, ngày 21/11, trao đổi với PV, ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết nghi phạm Vũ Đức Bộ (SN 1989 trú tại xã Thái Thượng) là đối tượng nghiện hút thuộc diện theo dõi của địa phương.

"Công an huyện Thái Thụy đã báo Công an xã Thái Thượng phối hợp truy bắt Bộ vì tình nghi liên quan đến vụ án mạng xảy ra bên xã Thụy Lương. Nhận tin báo, Công an xã Thái Thượng đã ngay lập tức đến nhà Bộ và bắt giữ nghi phạm tại nhà. Khi bị bắt giữ, Bộ không có hành vi chống đối lực lượng chức năng mà thản nhiên nói "em giết người thì em phải chịu tội", ông Bằng thông tin.

Theo ông Bằng, đối tượng Bộ từng có 1 tiền án về hành vi Trộm cắp tài sản khi ăn trộm bò nhiều năm trước đây. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, Vũ Đức Bộ vừa mới ăn xong bữa cơm cùng với người thân trong gia đình.

Về hoàn cảnh gia đình, Vũ Đức Bộ cùng con gái bà H. (SN 1971, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) được vài năm và có với nhau 2 người con chung. Thời gian gần đây, vợ đối tượng đi làm ăn xa nhà.

"Theo tôi được biết thì Vũ Đức Bộ đã chạy vạy vay tiền để vợ đi làm ăn xa nhà chứ không phải hai vợ chồng ly thân. Sau này, không có tiền để trả nợ, đối tượng mới túng quẫn và xảy ra xích mích với mẹ vợ là bà H", ông Bằng cho hay.

Vũ Đức Bộ tại trụ sở công an. (Ảnh: Tiền phong)

Trước đó, khoảng 21h tối 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy phát hiện một người phụ nữ tử vong trong bể nước tại nhà riêng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà H. bị sát hại, thi thể bị hung thủ phi tang giấu xuống bể nước.

Rà soát, khoanh vùng các đối tượng có khả năng gây án, cơ quan công an nhận thấy Vũ Đức Bộ từng có mâu thuẫn với nạn nhân. Đối tượng này đã có lần đe dọa giết mẹ vợ nên lực lượng chức năng đã đưa Bộ về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà H. nên khoảng 6h ngày 20/11, Bộ đã dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Tiếp đó, nghi phạm kéo thi thể bà H. ra khu vực bể nước rồi đẩy xuống phi tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/vu-con-re-sat-hai-me-vo-giau-xac-vao-be-nuoc-nghi-pham-noi-gi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/vu-con-re-sat-hai-me-vo-giau-xac-vao-be-nuoc-nghi-pham-noi-gi-khi-bi-bat-1034360.html