Hé lộ nguyên nhân vụ con nổ súng giết bố rồi giấu xác trong bụi cây

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 20:45 PM (GMT+7)

Theo vị lãnh đạo công an xã, từ khi kinh tế nhà ông T. khá giả, các thành viên thường xảy ra mâu thuẫn với nhau vì việc chi tiêu không rõ ràng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể ông T.

Liên quan đến vụ con nổ súng giết bố đẻ tại Phú Thọ, một lãnh đạo công an xã Lạn Mạn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, hiện gia đình nạn nhân đang làm thủ tục mai táng cho ông T. (SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn).

Ông T. bị chính con ruột là Quý (SN 1992, trú cùng địa chỉ) sát hại bằng nhiều phát súng.

"Quý đã có vợ và một con nhỏ, ở địa phương Quý là công dân lao động tự do và chưa từng có tiền án tiền sự. Có thể do mâu thuẫn trong việc bị bố đuổi ra khỏi nhà cũng như mâu thuẫn gia đình tích tụ đã khiến Quý ra tay sát hại ông T", vị lãnh đạo Công an xã Mạn Lạn thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, trước kia gia đình ông T., làm nông, kinh tế khó khăn. Từ khi kinh tế nhà ông T. khá giả, các thành viên thường xảy ra mâu thuẫn với nhau vì việc chi tiêu không rõ ràng.

Đỉnh điểm, ông T., đã đuổi vợ và gia đình Quý ra khỏi nhà cách đây vài tháng. Vợ chồng Quý cùng mẹ phải xuống nhà người thân ở xã bên để ở nhờ.

Đến chiều 7/11, UBND xã Mạn Lạn mời các thành viên gia đình ông T. đến trụ sở giải quyết chuyện phân chia tài sản.

Khoảng 6h ngày 8/11, ông T. ra khu vườn chối cách nhà 500m để mở cửa cho người làm thuê đến cắt cỏ. Tại khu vực vườn chuối của gia đình, Quý đã lấy súng bắn trúng người khiến ông T. gục ngã, sau đó Quý bắn tiếp nhiều phát đạn khiến nạn nhân tử vong.

Tiếp đó, Quý kéo thi thể ông T. vào bụi cây cách hiện trường khoảng 30m rồi bỏ đi.

Đến 18h cùng ngày, Quý đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận sự việc.