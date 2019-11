Số phận hẩm hiu của người vợ trẻ bị chồng đốt xác phi tang

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 14:17 PM (GMT+7)

Không ai có thể ngờ rằng, sau vài tháng kết hôn án mạng đau lòng xảy ra. Đến lúc này, hậu sự của nạn nhân đã hoàn tất nhưng nỗi đau của người ở lại thì không thể nguôi ngoai.

Tin pháp luật Sự kiện:

Bà nội chị P đau đớn khi người cháu của mình bị chính chồng sát hại. Ảnh: Long Quyền

Bi kịch li hôn

Chiều 13/11, người dân xóm 5 (thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) hoảng sợ khi biết tin chị Đ.H.P (SN 2001) bị chính người chồng của mình là Bùi Văn Cường (SN 1996, ở thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) dùng dao sát hại. Đau xót hơn khi người chồng từng đầu gối tay ấp ấy còn dùng chăn màn phủ lên người vợ trẻ và châm lửa đốt. Chỉ đến khi người dân sinh sống cạnh đó phát hiện khói đen từ căn nhà thì sự việc đã rồi. Sau khi gây án, Cường dùng chính con dao sát hại vợ cứa vào tay tự tử nhưng bất thành.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, trong đêm 13/11, di quan chị P được gia đình đưa đi hỏa táng . Đến chiều 14/11, lễ an táng của nạn nhân xấu số được hoàn tất trong nỗi đau của người thân, họ hàng làng xóm.

Theo tài liệu điều tra, tháng 9/2019, Cường và chị P kết hôn với nhau, nhưng do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên chỉ một tháng sau, Cường đưa vợ vào Gia Lai sinh sống. Sau đó, Cường tiếp tục đưa chị P về nhà ông Đặng Văn Luyện (ông nội nạn nhân, ở xóm 5, thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình) sinh sống. Sau đó, Cường quay lại tỉnh Gia Lai làm việc. Thời điểm này, giữa hai chồng xảy ra mâu thuẫn và chị P đòi li hôn.

Để hàn gắn tình cảm vợ chồng, sáng 13/11, Cường từ Gia Lai về nơi chị P đang ở. Về đến nơi, Cường thuê taxi cho vợ và cùng người em đi chơi và chiều cùng ngày thì về nhà. Thời điểm này, ông bà nội chị P không có nhà nên chỉ có vợ chồng Cường ngồi nói chuyện với nhau. Trong cuộc nói chuyện, Cường không muốn li hôn nhưng chị P kiên quyết từ chối. Khi thuyết phục vợ không thành, đối tượng bỏ ra khu bếp cầm một con dao cán gỗ dài 30cm dắt vào người.

Cường cùng vợ tiếp tục ở trong buồng nói chuyện và lúc này hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Khi không làm chủ được bản thân, Cường đã ngồi lên người chị P dùng dao cứa cổ, dùng dây vải siết cổ nạn nhân. Sau đó, đối tượng dùng chăn, màn ở trên giường phủ lên người chị P và châm lửa đốt. Sát hại vợ xong, Cường dùng dao cắt cổ tay mình để tự tử nhưng do đám cháy quá to khiến đối tượng không thở được nên chạy ra ngoài và nhảy vào bể nước. Sau đó Cường được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Số phận kém may mắn của người vợ trẻ

Vụ chồng sát hại vợ gây rúng động làng quê

Nói về người vợ trẻ bị chồng sát hại, người thân nạn nhân nghẹn ngào, chị P có hoàn cảnh khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Sau khi bố qua đời thì mẹ chị "đi bước nữa" và trong lúc đang học cấp 3 thì P kết hôn với Cường. Lấy nhau xong vợ chồng P vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Tuy nhiên, do sức khoẻ yếu không làm việc được nên P đã về nhà ông bà nội sinh sống. "Chúng tôi không hiểu sao Cường lại hành động độc ác đến thế. Cháu P đã thiệt thòi từ bé, lớn lên chút đã lập gia đình. Nhưng hạnh phúc không được chọn vẹn, cháu mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Gia đình rất đau xót, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý Cường thật nghiêm minh", người thân chị P chia sẻ.

Nói về thân nhân đối tượng, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội (huyện Quỳnh Phụ, nơi Cường sinh sống) thông tin, Cường là con lớn trong gia đình, sau khi học hết cấp 2, đối tượng làm lao động tự do và cách đây 4 tháng thì kết hôn với chị P. Trong cuộc sống đời thường, Cường ít nói, có biểu hiện thần kinh không bình thường và chưa có tiền án tiền sự. Riêng ông bà, bố mẹ đối tượng là người tốt và chịu khó lao động.

Ông Trường cho biết: "Khi nhận được tin báo về vụ việc, người dân ở trong thôn ngoài xã ai cũng đau lòng, thương xót chị P và không hiểu tại sao Cường có thể sát hại người vợ trẻ của mình mới kết hôn. Còn thông tin cho rằng, chị P đang mang thai và nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ nạn nhân muốn li hôn chồng thì chúng tôi không rõ, điều này chỉ có người trong cuộc là hiểu nhất".

Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người. Hiện Cường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong sự canh giữ nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/so-phan-ham-hiu-cua-nguoi-vo-tre-bi-chong-dot-xac-phi-tang-20191...Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/so-phan-ham-hiu-cua-nguoi-vo-tre-bi-chong-dot-xac-phi-tang-2019111519571914.htm