Vụ cô gái trẻ chết bất thường trong phòng trọ: Truy tìm tung tích một nghi can

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 08:13 AM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đang truy tìm một thanh niên được xác định có liên quan đến cái chết bất thường của cô gái trẻ.

Chân dung nghi can Nguyễn Văn Thêm.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ chết bất thường trong phòng trọ, tối 15/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang truy tìm một thanh niên được xác định có liên quan đến cái chết bất thường của chị T.T.Ph (SN 1996, trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Thêm (SN 1988, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (C02), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, Thành phố thuộc Công an tỉnh Phú Thọ nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thêm, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp giải quyết.

Cũng liên quan đến vụ án này, một cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết có một số thông tin cho rằng Nguyễn Văn Thêm đã tự tử, tuy nhiên quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ chưa thu được bất kỳ manh mối nào cho thấy thông tin này là xác thực.

Trước đó, sáng 10/5, người dân quanh khu nhà trọ gần khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ phát hiện thi thể chị T.T.Ph, là công nhân trên địa bàn xã này trong một phòng trọ nên đã báo tin đến chính quyền địa phương.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự, chị Ph. nghi bị sát hại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

