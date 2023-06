Vụ cô gái trẻ bị tống tiền do "thế chấp" ảnh nhạy cảm: Hành vi bỉ ổi của thanh niên 21 tuổi

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP. Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú quận Kiến An, TP. Hải Phòng) về các hành vi "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, đầu tháng 5/2023, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh nhạy cảm của một cô gái sinh sống ở quận Liên Chiểu. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ danh tính nạn nhân là chị D.L. (23 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Chị L. trình báo, giữa tháng 4/2023, chị đăng thông tin cần vay tiền lên một hội nhóm Zalo, sau đó người sử dụng tài khoản tên "Việt Anh" liên hệ, đồng ý cho vay 3 triệu đồng. Người này ra điều kiện chị L. phải tự chụp hình, quay phim hình ảnh nhạy cảm, giấy tờ tùy thân của mình và gửi đi. "Việt Anh" ra điều kiện: Tổng số tiền gốc và lãi chị L. phải trả là 4,8 triệu đồng, trả trong 16 ngày, mỗi ngày 300 nghìn đồng, lãi suất tương đương 100%/tháng. Nếu trả chậm một ngày, chị L. phải chịu phạt 300 nghìn đồng.

Do cần vay tiền gấp, chị L. đã gửi hình ảnh nhạy cảm cho đối tượng lạ mặt (Ảnh minh hoạ)

Đang cần tiền gấp nên chị L. đồng ý thực hiện. Chị L. chỉ nhận 1,95 triệu đồng. 1,05 triệu đồng còn lại, đối tượng nói là thu phí giới thiệu khách hàng và thu trước số tiền gốc và lãi 2 ngày. Ngày 30/4, chị L. gửi vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Anh 4,95 triệu đồng (cả tiền gốc, tiền lãi và tiền phạt do có những ngày trả chậm) và tiến hành tất toán khoản vay.

Tuy nhiên, đối tượng uy hiếp, buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền, nếu không sẽ đăng hình ảnh, video nhạy cảm của chị L. lên các trang mạng xã hội. Chị L. không thực hiện thì đầu tháng 5/2023, đối tượng đã đăng những hình ảnh nhạy cảm vào phần bình luận trên Facebook của chị L. và chồng chị L. Quá lo sợ, chị L. liền vay tiền và chuyển 3,45 triệu đồng cho đối tượng đe dọa. Bất ngờ vài tuần sau, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị L. chuyển 3,8 triệu đồng. Sau đó, chị L. đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh bị công an bắt giữ

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên (Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính – Đoàn luật sư Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Nhân phẩm, danh dự, tài sản của công dân là những điều bất khả xâm phạm. Những người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra sẽ phải chịu những chế tài pháp lý tương xứng.

Trong vụ án nêu trên việc cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ nghi phạm là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Đối tượng đã liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau.

Theo quy định của pháp luật, tội "Làm nhục người khác" (Điều 155 Bộ luật hình sự 2015) được cấu thành khi người phạm tội biết rõ hành vi của mình xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nhưng vẫn thực hiện. Ý thức chủ quan của người phạm tội là mong muốn cho nạn nhân bị hạ thấp danh dự, nhân phẩm với nhiều động cơ khác nhau. Hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến 5 năm tù.

Luật sư Hà Thị Khuyên trao đổi với PV

Trong khi đó tội "Cưỡng đoạt tài sản" (theo Điều 170 Bộ luật hình sự 2015) là thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Tội cưỡng đoạt tài sản được thể hiện bởi hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong đó hành vi dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi sẽ làm một việc gây thiệt hại về tài sản, danh dự, uy tín nếu người bị uy hiếp không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt của người phạm tội (như đe dọa hủy hoại tài sản, tố giác hành vi phạm pháp hoặc hành vi vi phạm đạo đức, loan tin về đời tư). Khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 20 năm tù.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vu-co-gai-tre-bi-tong-tien-do-the-chap-anh-nhay-cam-hanh-vi-bi...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vu-co-gai-tre-bi-tong-tien-do-the-chap-anh-nhay-cam-hanh-vi-bi-oi-cua-thanh-nien-21-tuoi-172230617085508851.htm