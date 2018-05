Vụ cô gái có bầu 13 tuần chết bí ẩn: “Tôi tưởng con gái được yêu hết mực”

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Tin tưởng C rất yêu con gái mình nên bà L đồng ý để C cưới con gái. Nhưng vài tháng sau khi cưới, bà L phải xin thông gia cho đón con về nhà chăm sóc.

Cái chết bất ngờ của chị D khi đang mang thai 13 tuần khiến bố mẹ chị D xót xa.

Công an tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Gia Viễn vẫn đang làm rõ nguyên nhân chị Đ.T.D (23 tuổi, ở Gia Phú, Ninh Bình) tử vong khi đang mang bầu tuần thứ 13.

Lãnh đạo Công an xã Gia Phú cho biết, chị D tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường như có vết lằn tím trên cổ, mắt thâm quầng, còn chồng chị D là N.H.C bỗng dưng biến mất sau khi vợ tử vong. Cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm anh C để làm rõ cái chết của chị D.

Cái chết bất ngờ của cô con gái 23 tuổi khiến vợ chồng ông T (bố chị D) và bà L (mẹ chị D) đau xót. Trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng ông T bày tỏ sự đau khổ vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân của con gái với anh C cách đây khoảng 4 tháng.

Ông T kể, khi biết chuyện con gái và anh C yêu nhau, gia đình ông đã cấm cản, khuyên con gái không nên tiếp tục duy trì mối quan hệ vì C mới học lớp 10 đã bỏ học và sống lêu lổng không nghề nghiệp. Tuy nhiên, vì tôn trọng lựa chọn của con nên gia đình để con gái tiến tới hôn nhân với anh C.

Nhắc chuyện con gái, bà L không cầm được nước mắt, giọng bà đã khàn đặc vì khóc thương con gái mấy ngày qua. Bà L kể, khi con gái yêu anh C, gia đình phản đối, nhưng bà ủng hộ con gái vì thương con và tin tưởng C mang lại hạnh phúc cho con gái.

"Trước đây tôi lầm tưởng C yêu con gái tôi hết mực nên mới đồng ý cho cưới. Không ngờ chỉ vừa cưới chưa được mấy ngày thì đến hôm 28 Tết Nguyên đán vừa qua, con gái tôi về nhà đã có nhiều thương tích. Hỏi ra mới biết nó bị chồng kéo từ trên giường ngã xuống đất, xây xát mặt, sái cổ tay và vai không thể cử động được.

Tôi đau xót vô cùng nhưng cũng khuyên con cố nhịn rồi từ từ khuyên nhủ chồng”, bà L nghẹn ngào.

Theo bà L, sau đó, chị D nhiều lần trở về nhà tâm sự với mẹ kể chuyện bị chồng bạo hành dù đang mang bầu. Tuy nhiên, vì sợ bố mẹ xấu hổ nên chị D nhẫn nhịn tiếp tục chung sống. Thấy việc con gái bị chồng đối xử tệ bạc, gia đình bà L đã mời gia đình anh C sang nhà nói chuyện. Vì lo cho con gái đang mang bầu nên bà L đã xin gia đình anh C cho đón con gái về nhà chăm sóc.

Cô gái trẻ 23 tuổi (trái) tử vong bất thường, còn chồng biến mất bí ẩn. (Ảnh facebook "Bao An Nguyen")

"Tôi không chỉ lo con gái bị đánh mà còn lo cái thai trong bụng bị hỏng. Vừa đưa về tôi đưa nó đi khám thai, rồi tẩm bổ và cho uống thuốc dưỡng thai. Thấy con đang dần khỏe lại, chưa kịp mừng thì đã như vậy”, bà L kể lại.

Nhớ lại ngày con gái tử vong, bà L kể, hôm đó (18/5), bà đi làm về thì không thấy con gái ở nhà. Bà gọi điện cho cả anh C và chị D đều không được. Lo lắng cho con gái, bà L gọi cho một người quen ở cạnh nhà chồng hỏi tin tức con gáithì chết lặng vì được thông báo con gái đã chết.

Nghi ngờ con gái bị sát hại nên gia đình bà L đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

“Gia đình chúng tôi đề nghị pháp y vào giám định rồi đưa con về nhà ngoại làm lễ. Lúc tìm đồ đạc của con thì hầu hết không còn thứ gì ngoài vài bộ quần áo", bà L nghẹn lời.