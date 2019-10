Vụ chủ phòng gym dùng kiếm chém người: Hàng trăm tài xế vây trụ sở công an

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 20:01 PM (GMT+7)

Một ngày sau khi dùng kiếm tấn công người đi đường gây náo loạn, ông chủ phòng gym đã đến công an trình diện. Nhận được thông tin, hàng trăm tài xế đến vây quanh trụ sở công an TX. Thuận An (Bình Dương).

Theo đó, đến 14h30 chiều nay (22/10) bên ngoài trụ sở Công an TX. Thuận An (Bình Dương) hàng trăm tài xế đã kéo đến, đứng, ngồi vây quanh. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an địa phương đã được điều động túc trực từ bên ngoài đường.

Khi công an hỏi lý do tụ tập tại đây, những người có mặt cho biết họ đều là tài xế trong nhóm bạn hữu đường xa. Mục đích đến trụ sở Công an TX. Thuận An là vì biết tin người dùng kiếm chém tài xế giữa đường đã đến trình diện và họ muốn trực tiếp nghe một lời giải thích từ người gây án.

Người được xác định đã dùng kiếm chặn đường chém vỡ kính ô tô tải của anh Bùi Tuấn Vũ là P.V.L (chủ một phòng gym ở phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Thời điểm L. thực hiện hành vi chém người còn có một người phụ nữ và người này cũng đã đến công an để lấy lời khai.

Một cán bộ công an cho hay, vụ việc chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng nên hai bên sẽ tự thương lượng bồi thường. Tuy nhiên, với hành vi hủy hoại tài sản người khác vi phạm luật Hình sự nên sau khi điều tra, làm rõ và xác định mức độ gây hại sẽ đưa ra hướng xử lý đối với L.

Công an phải ra đường túc trực để đảm bảo an ninh trật tự

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin vào khoảng 9h30 sáng ngày 21/10, tài xế xe tải tên Bùi Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ Bình Dương) điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi xe lưu thông đến trước cổng KCN VSip, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương thì bất ngờ bị một xe ô tô 4 chỗ biển số Hà Nội lao lên trước, chặn đầu xe. Đôi nam nữ ngồi trên xe cầm kiếm nhật dài khoảng 40cm chém tới tấp vào cửa kính xe tải.

Sau khi chém nát kính ô tô, đôi nam nữ lên xe của mình di chuyển tiếp hướng về TP.HCM. Vụ việc khiến người đi đường một phen khiếp sợ, bỏ chạy vì sợ liên lụy.

Tài xế cho biết, trước đó xe ô tô trên có rẽ từ đường 22/12 ra Quốc lộ 13 và tài xế có bóp còi. Khi chạy được một đoạn thì bất ngờ bị chém vào xe nhiều nhát..

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an địa phương về sự việc.

